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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Berachain Ekosistemi tokenləri

Berachain Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,522.54
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.766
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
8
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 64,702
+0.13%
+0.00%
+1.31%
$ 663.34M
$ 881.04K
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
10
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.14
-0.33%
-0.00%
-3.20%
$ 271.08M
$ 148.95K
11
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.302
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
12
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
13
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
14
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1456
+0.35%
-0.34%
+1.05%
$ 95.77M
$ 365.32K
15
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 62.96M
$ 234.16
16
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.2395
+0.56%
+19.96%
+1.39%
$ 61.08M
$ 359.11K
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
18
BERA
BERA
BERA
$ 0.1513
+1.02%
+1.43%
+5.59%
$ 41.30M
$ 411.25K
19
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
20
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2549
+1.10%
+6.49%
+9.18%
$ 29.79M
$ 54.98K
21
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,059.41
+0.13%
+0.01%
+1.69%
$ 23.74M
$ 7.86K
22
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.61
+0.07%
+0.01%
+0.14%
$ 21.91M
$ 524.42
23
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.88
0.00%
-0.00%
+3.30%
$ 18.71M
$ 29.63K
24
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.017933
+0.26%
+0.34%
+14.08%
$ 17.96M
$ 3.91M
25
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277012
-0.65%
+0.00%
-6.31%
$ 15.01M
$ 32.59K
26
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
27
Infrared Bera
Infrared Bera
IBERA
$ 0.156509
+0.83%
+0.02%
+5.48%
$ 12.71M
$ 1.06K
28
POL Staked WBERA
POL Staked WBERA
SWBERA
$ 0.21467
+0.83%
+0.02%
+5.87%
$ 7.70M
$ 21.52K
29
ynETH MAX
ynETH MAX
YNETHX
$ 1,984.25
0.00%
+0.00%
+0.63%
$ 7.58M
$ 533.39
30
Honey
Honey
HONEY
$ 1.004
+0.10%
+0.01%
+0.20%
$ 7.44M
$ 192.37K
31
Nectar
Nectar
NECT
$ 0.991861
+0.13%
+0.01%
+0.55%
$ 4.68M
$ 3.94K
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.110559
-0.29%
-0.00%
+0.79%
$ 1.63M
$ 34.85K
33
Resolv USR
Resolv USR
USR
$ 0.125225
-0.02%
+0.03%
+0.11%
$ 1.02M
$ 231.34
34
Reservoir srUSD
Reservoir srUSD
SRUSD
$ 1.16
0.00%
+0.01%
+0.87%
$ 721.75K
--
35
Wrapped gBera
Wrapped gBera
WGBERA
$ 0.147186
+0.92%
+0.01%
+6.77%
$ 602.53K
$ 29.15
36
Reservoir
Reservoir
DAM
$ 0.00218714
-2.27%
-0.03%
-19.05%
$ 585.16K
$ 785.37
37
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
38
Infrared BGT
Infrared BGT
IBGT
$ 0.149413
+0.83%
+0.01%
+4.36%
$ 514.19K
$ 553.67
39
Lair
Lair
LAIR
$ 0.00060685
0.00%
0.00%
-2.61%
$ 430.71K
$ 411.39
40
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.008
+0.20%
+0.01%
+0.80%
$ 276.75K
$ 1.52
41
Plutus
Plutus
PLUTUS
$ 0.00332208
+1.76%
+0.04%
+12.91%
$ 259.98K
$ 166.50
42
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.150567
0.00%
--
+1.72%
$ 243.25K
$ 265.58
43
Berachain Staked ETH
Berachain Staked ETH
BERAETH
$ 2,039.17
+0.02%
+0.02%
+4.59%
$ 139.98K
$ 15.48K
44
BYUSD
BYUSD
BYUSD
$ 1.004
+0.10%
+0.01%
+0.20%
$ 130.82K
$ 43.43
45
Pollen
Pollen
POLLEN
$ 0.0004958
+0.83%
+0.02%
-0.19%
$ 119.77K
$ 2.59
46
NAV
NAV
NAV
$ 0.00024584
+0.82%
--
-42.86%
$ 102.87K
$ 685.60
47
aSUGAR
aSUGAR
ASUGAR
$ 0.02443609
0.00%
--
0.00%
$ 61.71K
$ 36.35
48
bm
bm
BM
$ 5.914E-5
+0.36%
+0.90%
+8.77%
$ 59.15K
--
49
Smilee
Smilee
SMILEE
$ 0.02685834
0.00%
+0.00%
+5.53%
$ 53.72K
$ 19.32
50
Liquid BGT
Liquid BGT
LBGT
$ 0.15018
+0.83%
+0.02%
+5.54%
$ 32.65K
$ 58.94

Tez-tez verilən suallar

Berachain Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Berachain Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 56 tokenləri və ümumi $30.55B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Berachain Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Berachain Ekosistemi tokenləri arasında BR son 24 saat ərzində 19.96% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Berachain Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 56 Berachain Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Berachain Ekosistemi tokenlərinə WBTC, LINK, USDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Berachain Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Berachain Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $30.55B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Berachain Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.