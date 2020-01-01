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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Believe.app Ekosistemi tokenləri

Believe.app Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01000299
+0.18%
+0.01%
+1.50%
$ 10.00M
$ 391.80K
2
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02094
+0.38%
-1.55%
-4.95%
$ 9.69M
$ 3.18M
3
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00120507
-0.15%
-0.08%
-8.27%
$ 1.54M
$ 302.52K
4
Dupe
Dupe
DUPE
$ 0.00123204
-0.24%
-0.16%
-25.07%
$ 1.23M
$ 45.88K
5
Avo
Avo
AVO
$ 0.00114461
+0.30%
-0.09%
+9.77%
$ 1.14M
$ 6.39K
6
Infraxa
Infraxa
INFRA
$ 0.00026728
+0.26%
+0.02%
+0.16%
$ 267.27K
$ 408.13
7
VIVA
VIVA
VIVA
$ 0.00014739
+0.27%
--
-8.49%
$ 147.39K
$ 134.16
8
Jatevo
Jatevo
JTVO
$ 0.00013673
-0.09%
-0.04%
-9.59%
$ 136.72K
$ 1.41K
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00011617
+0.28%
-0.00%
-11.72%
$ 116.16K
$ 280.61
10
VIRUS
VIRUS
VIRUS
$ 0.00011256
0.00%
+0.01%
+1.63%
$ 112.55K
$ 41.46
11
AgentHub
AgentHub
DIRA
$ 5.371E-5
+0.09%
-1.00%
-21.84%
$ 53.65K
--
12
Startup
Startup
STARTUP
$ 4.971E-5
+0.08%
-1.50%
-2.49%
$ 49.21K
--
13
Inbox
Inbox
INBOX
$ 2.833E-5
0.00%
-0.10%
-3.93%
$ 28.32K
--
14
gooncoin
gooncoin
GOONC
$ 2.681E-5
+0.07%
-1.50%
-5.67%
$ 26.81K
--
15
Giggles
Giggles
GIGGLES
$ 2.36E-5
0.00%
+0.70%
+2.08%
$ 21.85K
--
16
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.18E-5
+0.09%
+1.90%
-8.75%
$ 21.79K
--
17
Noodle
Noodle
NOODLE
$ 1.77E-5
0.00%
+2.70%
0.00%
$ 17.70K
--
18
Yapper
Yapper
YAPPER
$ 1.713E-5
0.00%
+0.40%
-2.67%
$ 17.13K
--
19
SocialCrab
SocialCrab
SCRB
$ 1.3E-5
0.00%
+2.60%
+2.52%
$ 13.00K
--
20
AfterHour
AfterHour
AH
$ 2.165E-5
0.00%
-2.20%
0.00%
$ 12.69K
--
21
FITCOIN
FITCOIN
FITCOIN
$ 1.341E-5
0.00%
-0.40%
-2.54%
$ 12.38K
--
22
Yourself
Yourself
YOURSELF
$ 1.226E-5
0.00%
-0.60%
0.00%
$ 12.25K
--
23
CreatorGen
CreatorGen
CREATOR
$ 1.222E-5
0.00%
-9.30%
0.00%
$ 12.22K
--
24
WaterMinder
WaterMinder
WMDR
$ 1.19E-5
+0.08%
+2.30%
+4.02%
$ 11.89K
--
25
Superfriend
Superfriend
SUPFRIEND
$ 1.128E-5
0.00%
-0.20%
-0.70%
$ 11.28K
--

Tez-tez verilən suallar

Believe.app Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Believe.app Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 25 tokenləri və ümumi $24.71M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Believe.app Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Believe.app Ekosistemi tokenləri arasında NOODLE son 24 saat ərzində 2.70% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Believe.app Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 25 Believe.app Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Believe.app Ekosistemi tokenlərinə KLED, PROMPT, BELIEVE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Believe.app Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Believe.app Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $24.71M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Believe.app Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.