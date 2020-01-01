Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Şüa Ekosistemi tokenləri

Şüa Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.325
+0.06%
+0.14%
-3.00%
$ 2.73B
$ 36.90K
3
Moonsama
Moonsama
SAMA
$ 0.00034469
0.00%
--
-1.19%
$ 344.69K
$ 19.29
4
Wrapped BEAM
Wrapped BEAM
WBEAM
$ 0.00130099
+0.15%
+0.01%
-83.82%
$ 198.53K
$ 5.90K
5
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--
6
Raini Studios Token
Raini Studios Token
RST
$ 0.00010215
0.00%
--
-84.11%
$ 57.72K
$ 302.09
7
BCAT
BCAT
BCAT
$ 0.00004476
+0.29%
-3.63%
-5.76%
--
$ 1.48B

Tez-tez verilən suallar

Şüa Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Şüa Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $77.59B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Şüa Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Şüa Ekosistemi tokenləri arasında FP son 24 saat ərzində 0.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Şüa Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Şüa Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Şüa Ekosistemi tokenlərinə USDC, AVAX, SAMA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Şüa Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Şüa Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $77.59B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Şüa Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.