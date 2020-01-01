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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Baseline Ecosystem tokenləri

Baseline Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15128
-1.16%
-5.99%
-4.58%
$ 151.55M
$ 823.96K

Tez-tez verilən suallar

Baseline Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Baseline Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $151.55M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Baseline Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Baseline Ecosystem tokenləri arasında B son 24 saat ərzində -5.99% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Baseline Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Baseline Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Baseline Ecosystem tokenlərinə B daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Baseline Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Baseline Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $151.55M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Baseline Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.