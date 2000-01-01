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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Əsas Mem tokenləri

Əsas Mem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,493.2
+0.13%
+0.36%
+1.42%
$ 1.29T
$ 4.78K
2
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004487
+0.40%
+1.33%
+0.72%
$ 2.65B
$ 125.95B
3
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002596
+0.31%
+0.93%
-3.89%
$ 1.07B
$ 48.89B
4
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002312
+0.17%
-0.35%
-0.90%
$ 202.92M
$ 64.76B
5
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14387
+1.23%
+0.53%
+7.26%
$ 143.52M
$ 795.61K
6
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1057
-0.28%
-0.94%
+3.72%
$ 61.32M
$ 891.82K
7
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006067
-0.05%
-0.08%
-4.01%
$ 60.62M
$ 105.89M
8
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007707
+0.67%
-0.04%
-3.78%
$ 53.18M
$ 84.02M
9
Purr
Purr
PURR
$ 0.07365
+0.04%
+0.61%
+10.20%
$ 43.88M
$ 778.89K
10
Toshi
Toshi
TOSHI
$ 0.0000984
+0.20%
-0.20%
-2.58%
$ 41.31M
$ 559.94M
11
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009398
+0.07%
-1.07%
-5.32%
$ 36.68M
$ 628.84B
12
Brett
Brett
BRETT
$ 0.00368851
+1.23%
0.00%
-5.79%
$ 36.55M
$ 3.58M
13
Block Street
Block Street
BSB
$ 0.12048
-0.40%
-2.23%
-3.00%
$ 26.80M
$ 10.81M
14
SNEK
SNEK
SNEK
$ 0.0003042
-0.03%
-0.07%
-6.69%
$ 22.71M
$ 187.66M
15
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.000922
-0.02%
-1.49%
-16.66%
$ 21.11M
$ 64.01M
16
Based
Based
BASED
$ 0.07694
+0.44%
-0.63%
+2.02%
$ 18.12M
$ 2.74M
17
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001617
+0.19%
-2.71%
-3.64%
$ 12.21M
$ 34.90B
18
Bald
Bald
BALD
$ 0.01058322
+0.19%
+0.01%
+2.28%
$ 10.58M
$ 422.32
19
PONKE
PONKE
PONKE
$ 0.01413
0.00%
+0.21%
-2.28%
$ 7.87M
$ 4.18M
20
Daddy Tate
Daddy Tate
DADDY
$ 0.012303
-0.15%
-4.55%
-0.65%
$ 7.37M
$ 4.32M
21
Andy
Andy
ANDYETH
$ 0.00000532
-0.04%
+4.07%
+0.30%
$ 5.32M
$ 11.07B
22
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001665
+0.73%
+1.83%
+7.41%
$ 4.83M
$ 38.49M
23
LandWolf
LandWolf
LWOLF
$ 0.000005117
+0.29%
+0.35%
+0.04%
$ 4.63M
$ 1.47B
24
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3263
-0.54%
+13.36%
+25.49%
$ 4.60M
$ 243.24K
25
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00006567
-0.02%
-4.56%
+13.03%
$ 4.44M
$ 854.46M
26
Toby ToadGod
Toby ToadGod
TOBY
$ 1.1552E-8
+13.57%
-10.00%
+2.36%
$ 4.37M
--
27
FWOG
FWOG
FWOG
$ 0.003892
-0.21%
-0.21%
-4.01%
$ 3.78M
$ 14.19M
28
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007364
+0.70%
-2.58%
-7.21%
$ 3.67M
$ 7.52M
29
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.0031218
+0.19%
-0.02%
-8.30%
$ 3.12M
$ 8.06K
30
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.819E-5
-0.14%
+4.30%
+1.44%
$ 2.82M
--
31
unstable coin
unstable coin
USDUC
$ 0.002783
+0.11%
-2.08%
-2.66%
$ 2.78M
$ 19.35M
32
GME
GME
GME
$ 0.0003542
-0.64%
+1.37%
+0.23%
$ 2.44M
$ 159.54M
33
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001776
0.00%
+0.45%
-8.22%
$ 1.78M
$ 3.63M
34
RUSSELL
RUSSELL
RUSSELL
$ 0.00178635
+0.54%
-0.00%
+3.14%
$ 1.73M
$ 63.69K
35
Goldn
Goldn
GOLDN
$ 0.0001196
0.00%
+0.01%
+1.07%
$ 1.67M
$ 17.37
36
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001718
-0.12%
-0.17%
+0.82%
$ 1.65M
$ 32.45T
37
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.63E-6
0.00%
+0.10%
-9.94%
$ 1.63M
--
38
Donotfomoew
Donotfomoew
MOEW
$ 0.0002257
-0.04%
+0.67%
-0.31%
$ 1.40M
$ 174.17M
39
Coding Dino
Coding Dino
DINO
$ 0.000135
+0.30%
+0.01%
+0.85%
$ 1.35M
$ 204.98K
40
Basenji
Basenji
BENJI
$ 0.00129015
-0.32%
-0.06%
-13.77%
$ 1.29M
$ 30.47K
41
BORED
BORED
BORED
$ 0.00040509
0.00%
+0.01%
-0.49%
$ 1.27M
$ 139.85
42
Ping
Ping
PING
$ 0.00108676
-0.15%
-0.03%
-10.34%
$ 1.09M
$ 290.07K
43
The White Whale
The White Whale
WHITEWHALE
$ 0.001017
0.00%
+1.30%
-14.60%
$ 1.01M
$ 1.76M
44
Cocoro
Cocoro
COCORO
$ 0.00126048
+0.19%
+0.01%
+0.60%
$ 1.01M
$ 1.17K
45
noice
noice
NOICE
$ 1.043E-5
+0.10%
-3.00%
-0.10%
$ 935.88K
--
46
Dimes
Dimes
DIME
$ 8.49E-6
0.00%
-1.60%
-0.24%
$ 849.27K
--
47
Mochi
Mochi
MOCHI
$ 0.0000007593
0.00%
+0.68%
+4.70%
$ 711.94K
$ 38.15M
48
Crash On Base
Crash On Base
CRASH
$ 0.00074359
+0.27%
+0.04%
+100.74%
$ 711.00K
$ 5.27K
49
Piggycell
Piggycell
PIGGY
$ 0.01553
+0.13%
-1.02%
-5.70%
$ 659.89K
$ 1.39M
50
Panana
Panana
$PANANA
$ 1.53E-6
+0.66%
+0.90%
+2.68%
$ 629.65K
--

Tez-tez verilən suallar

Əsas Mem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Əsas Mem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 221 tokenləri və ümumi $1297.31B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Əsas Mem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Əsas Mem tokenləri arasında TRUMPENG son 24 saat ərzində 46.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Əsas Mem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 221 Əsas Mem tokeni izləyir. Populyar Əsas Mem tokenlərinə BTC, SHIB, PEPE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Əsas Mem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Əsas Mem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1297.31B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Əsas Mem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.