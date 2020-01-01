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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bankr Ecosystem tokenləri

Bankr Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
AEON
AEON
AEON
$ 0.08073
-0.83%
-10.48%
+47.04%
$ 15.36M
$ 4.45M
2
Surplus intelligence
Surplus intelligence
SURPLUS
$ 3.305E-5
-2.33%
+13.70%
+5.32%
$ 3.30M
--
3
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 6.31E-6
-2.32%
+5.90%
-32.30%
$ 631.04K
--
4
The White Wolf
The White Wolf
WOLF
$ 5.71E-6
-1.04%
-10.80%
-10.50%
$ 571.09K
--
5
BOTCOIN
BOTCOIN
BOTCOIN
$ 5.7E-6
0.00%
-10.60%
+1,284.79%
$ 569.99K
--
6
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.09E-6
-0.96%
-6.60%
-15.80%
$ 308.98K
--
7
cyb3rwr3n
cyb3rwr3n
CYB3RWR3N
$ 2.61E-6
0.00%
+28.20%
+30.50%
$ 261.43K
--
8
Robot Money
Robot Money
ROBOTMONEY
$ 2.39E-6
-0.42%
-3.30%
-4.02%
$ 239.35K
--
9
Juno Agent
Juno Agent
JUNO
$ 2.12E-6
+1.92%
-10.60%
-2.75%
$ 209.83K
--
10
MiroShark
MiroShark
MIROSHARK
$ 1.95E-6
0.00%
-0.40%
-18.07%
$ 195.49K
--
11
SAIRI
SAIRI
SAIRI
$ 1.29E-6
0.00%
-9.70%
-21.34%
$ 129.46K
--
12
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.22E-6
0.00%
0.00%
-5.43%
$ 117.57K
--
13
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 8.63922E-7
+2.31%
-4.90%
-5.69%
$ 86.39K
--
14
Hermes OS
Hermes OS
HERMESOS
$ 7.833E-7
0.00%
-0.20%
-2.88%
$ 78.33K
--
15
PerkOS
PerkOS
PERKOS
$ 6.95539E-7
+0.05%
+2.60%
-7.76%
$ 69.55K
--
16
Ethresearchbot
Ethresearchbot
ETHR
$ 6.00591E-7
+0.05%
+3.60%
+6.68%
$ 57.04K
--
17
AntiHunter
AntiHunter
ANTIHUNTER
$ 5.67764E-7
0.00%
-3.00%
-2.77%
$ 56.78K
--
18
SelfClaw
SelfClaw
SELFCLAW
$ 4.56596E-7
0.00%
-0.20%
-1.31%
$ 45.66K
--
19
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.1748E-7
-0.74%
+0.30%
+0.37%
$ 41.75K
--
20
Earendel
Earendel
EARENDEL
$ 3.31984E-7
0.00%
-0.20%
-0.12%
$ 33.20K
--
21
Happy Hour
Happy Hour
HH
$ 2.12366E-7
0.00%
+1.90%
+1.31%
$ 21.04K
--
22
gitlawb
gitlawb
GITLAWB
$ 0.00002121
-0.24%
-5.23%
+10.01%
--
$ 2.45B

Tez-tez verilən suallar

Bankr Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bankr Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 22 tokenləri və ümumi $22.38M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bankr Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bankr Ecosystem tokenləri arasında CYB3RWR3N son 24 saat ərzində 28.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bankr Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 22 Bankr Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Bankr Ecosystem tokenlərinə AEON, SURPLUS, KELLYCLAUDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bankr Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bankr Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $22.38M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bankr Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.