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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bank-Issued Stablecoin tokenləri

Bank-Issued Stablecoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 168.21M
$ 7.42M
2
Eurite
Eurite
EURI
$ 1.1609
-0.02%
+0.29%
+0.67%
$ 57.60M
$ 6.16K
3
USD CoinVertible
USD CoinVertible
USDCV
$ 0.999334
+0.03%
0.00%
+0.04%
$ 12.26M
$ 5.85M

Tez-tez verilən suallar

Bank-Issued Stablecoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bank-Issued Stablecoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $238.08M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bank-Issued Stablecoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bank-Issued Stablecoin tokenləri arasında EURI son 24 saat ərzində 0.29% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bank-Issued Stablecoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Bank-Issued Stablecoin tokeni izləyir. Populyar Bank-Issued Stablecoin tokenlərinə EURCV, EURI, USDCV daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bank-Issued Stablecoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bank-Issued Stablecoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $238.08M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bank-Issued Stablecoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.