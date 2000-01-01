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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı BagsApp Ekosistemi tokenləri

BagsApp Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006067
-0.05%
-0.08%
-4.01%
$ 60.62M
$ 105.89M
2
HIVE
HIVE
HIVE
$ 0.0382
+0.55%
+0.13%
-3.56%
$ 21.17M
$ 1.96M
3
Fartboy
Fartboy
FARTBOY
$ 0.009049
-2.94%
-5.12%
+6.99%
$ 9.01M
$ 6.75M
4
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3263
-0.54%
+13.36%
+25.49%
$ 4.60M
$ 243.24K
5
Orynth
Orynth
ORY
$ 0.00027074
0.00%
--
-14.13%
$ 270.44K
$ 4.31K
6
HoldFlow
HoldFlow
HOLD
$ 0.0001806
+0.18%
-0.00%
-22.17%
$ 180.60K
$ 110.07
7
x402 Singularity Layer
x402 Singularity Layer
SGL
$ 0.00016607
+0.29%
+0.08%
+6.98%
$ 165.89K
$ 8.37K
8
Nyan Cat
Nyan Cat
NYAN
$ 0.00014953
+2.01%
+0.02%
+24.28%
$ 149.53K
$ 5.06K
9
BUY THE HAT
BUY THE HAT
BTH
$ 0.0001268
+3.58%
-0.11%
-21.71%
$ 124.12K
$ 2.57K
10
VaultBags
VaultBags
VAULT
$ 9.242E-5
+0.05%
+12.60%
-35.73%
$ 92.40K
--
11
p0 Systems
p0 Systems
P0
$ 0.00010046
-1.67%
+0.03%
+2.56%
$ 91.31K
$ 6.57K
12
Symbient Life
Symbient Life
LIFE
$ 4.843E-5
+0.33%
-24.50%
-25.19%
$ 48.42K
--
13
FITTED
FITTED
FITTED
$ 3.883E-5
-1.15%
-17.10%
-27.04%
$ 38.83K
--
14
Pentagon Pizza Watch
Pentagon Pizza Watch
PPW
$ 3.836E-5
+2.24%
-2.20%
-20.25%
$ 38.36K
--
15
Seedless Wallet
Seedless Wallet
SEED
$ 3.406E-5
+0.09%
+5.10%
+2.71%
$ 34.05K
--
16
SKS Cartoon
SKS Cartoon
SKS
$ 3.386E-5
+0.09%
-16.50%
+2.51%
$ 33.83K
--
17
GABLE
GABLE
GABLE
$ 3.405E-5
-0.35%
+5.20%
-5.52%
$ 33.05K
--
18
Gas Town
Gas Town
GAS
$ 3.263E-5
+0.06%
-8.70%
-2.13%
$ 32.62K
--
19
x1xhlol
x1xhlol
X1XHLOL
$ 2.849E-5
0.00%
+1.40%
-12.63%
$ 28.49K
--
20
ELLIE
ELLIE
ELLIE
$ 2.222E-5
+0.05%
-2.00%
-14.64%
$ 22.22K
--
21
Chinchilla Haton
Chinchilla Haton
HATON
$ 2.003E-5
+0.20%
+1.40%
+1.16%
$ 19.70K
--
22
rekill
rekill
REKILL
$ 1.852E-5
+0.05%
+0.60%
-22.61%
$ 18.51K
--
23
Free Republic of Verdis
Free Republic of Verdis
VERDIS
$ 1.663E-5
0.00%
+1.00%
+3.16%
$ 16.59K
--
24
Lulu the Ostrich
Lulu the Ostrich
LULU
$ 1.319E-5
-0.45%
+0.90%
+0.69%
$ 13.18K
--
25
The Roaring Kitty
The Roaring Kitty
TRK
$ 1.297E-5
+0.08%
+1.60%
-21.20%
$ 12.97K
--
26
Agent Town
Agent Town
AGENTTOWN
$ 1.214E-5
0.00%
+0.60%
-4.93%
$ 12.00K
--
27
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006062
+0.13%
-0.52%
-2.47%
--
$ 2.31B
28
EverValue Coin
EverValue Coin
EVA
$ 34.09
-0.32%
+0.23%
+1.34%
--
$ 7.27K
29
Terraport
Terraport
TERRA
$ 0.001363
0.00%
-0.73%
-10.86%
--
$ 104.97K

Tez-tez verilən suallar

BagsApp Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
BagsApp Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 29 tokenləri və ümumi $96.88M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən BagsApp Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən BagsApp Ekosistemi tokenləri arasında ANON son 24 saat ərzində 13.36% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər BagsApp Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 29 BagsApp Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar BagsApp Ekosistemi tokenlərinə DOG, HIVE, FARTBOY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
BagsApp Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün BagsApp Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $96.88M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin BagsApp Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.