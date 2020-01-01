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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Aksiom Zəncir Ekosistemi tokenləri

Aksiom Zəncir Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
RIP
RIP
RIP
$ 0,00020171
0,00%
+0,01%
+16,57%
$ 198,22K
$ 2,78K

Tez-tez verilən suallar

Aksiom Zəncir Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Aksiom Zəncir Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $198.22K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Aksiom Zəncir Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Aksiom Zəncir Ekosistemi tokenləri arasında RIP son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Aksiom Zəncir Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Aksiom Zəncir Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Aksiom Zəncir Ekosistemi tokenlərinə RIP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Aksiom Zəncir Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Aksiom Zəncir Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $198.22K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Aksiom Zəncir Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.