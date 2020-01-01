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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Axie Sonsuzluq Ekosistem tokenləri

Axie Sonsuzluq Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8546
+0.21%
+1.29%
-1.40%
$ 147.97M
$ 68.39K
2
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005396
+0.47%
+2.01%
+3.54%
$ 19.37M
$ 106.36M

Tez-tez verilən suallar

Axie Sonsuzluq Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Axie Sonsuzluq Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $167.33M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Axie Sonsuzluq Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Axie Sonsuzluq Ekosistem tokenləri arasında SLP son 24 saat ərzində 2.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Axie Sonsuzluq Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Axie Sonsuzluq Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Axie Sonsuzluq Ekosistem tokenlərinə AXS, SLP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Axie Sonsuzluq Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Axie Sonsuzluq Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $167.33M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Axie Sonsuzluq Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.