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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Uçqun L1 tokenləri

Uçqun L1 sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2036
+0.34%
-2.43%
+11.01%
$ 58.34M
$ 270.83K
2
Apertum
Apertum
APTM
$ 0.13126
-0.23%
-0.35%
-7.29%
$ 13.05M
$ 172.86K
3
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002984
+1.05%
-0.60%
-4.56%
$ 7.07M
$ 18.97M
4
NUMINE Token
NUMINE Token
NUMI
$ 0.01989189
-0.06%
+0.00%
-0.08%
$ 7.02M
$ 224.38K
5
COQ INU
COQ INU
COQ
$ 0.00000006859
+0.48%
-4.77%
-5.98%
$ 4.77M
$ 855.93B
6
Numbers Protocol
Numbers Protocol
NUM
$ 0.002077
+1.78%
-0.66%
+5.87%
$ 1.90M
$ 29.45M
7
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0.007855
-0.20%
+11.65%
-1.06%
$ 1.19M
$ 383.79K
8
Otherworld
Otherworld
OWN
$ 0.0297363
0.00%
--
+0.01%
$ 1.05M
$ 1.07
9
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006842
+0.01%
+2.90%
+8.57%
$ 991.18K
$ 162.19M
10
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029331
-0.03%
+0.07%
-1.99%
$ 851.72K
$ 1.08K
11
Dexalot
Dexalot
ALOT
$ 0.00999137
0.00%
--
+0.01%
$ 638.73K
$ 11.55
12
Warp
Warp
WRP
$ 7.739E-5
0.00%
-45.80%
-39.43%
$ 386.96K
--
13
HatchyPocket
HatchyPocket
HATCHY
$ 0.00013109
0.00%
+0.00%
-3.94%
$ 131.09K
$ 1.43
14
Lamina1
Lamina1
L1
$ 0.00017978
0.00%
--
0.00%
$ 48.50K
$ 1.39K
15
Erol Musk
Erol Musk
EROL
$ 2.751E-5
-0.07%
+1.80%
-23.11%
$ 27.51K
--

Tez-tez verilən suallar

Uçqun L1 tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Uçqun L1 tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 15 tokenləri və ümumi $97.45M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Uçqun L1 tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Uçqun L1 tokenləri arasında BEAM son 24 saat ərzində 11.65% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Uçqun L1 tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 15 Uçqun L1 tokeni izləyir. Populyar Uçqun L1 tokenlərinə NXPC, APTM, GUN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Uçqun L1 kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Uçqun L1 tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $97.45M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Uçqun L1 sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.