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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Uçqun Ekosistemi tokenləri

Uçqun Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.87
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999294
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.96B
$ 28.62B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
4
Solana
Solana
SOL
$ 77.54
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
5
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07022
+0.21%
+0.41%
-0.09%
$ 11.96B
$ 61.93M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,504.1
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
7
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.77
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
8
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,917.19
0.00%
+0.01%
+1.62%
$ 4.62B
--
9
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
11
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
12
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.325
+0.06%
+0.14%
-3.00%
$ 2.73B
$ 36.90K
13
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.365
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
14
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
15
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.1
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
16
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002596
+0.31%
+0.93%
-3.89%
$ 1.07B
$ 48.89B
17
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
18
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.66M
--
19
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08406
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
20
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
21
GHO
GHO
GHO
$ 0.998364
0.00%
0.00%
0.00%
$ 697.86M
$ 4.57M
22
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
-0.01%
+0.18%
$ 493.77M
$ 5.47K
23
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 464.35M
$ 28.77M
24
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
25
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3225
+0.31%
+2.03%
+2.32%
$ 299.97M
$ 208.58K
26
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8474
-0.33%
+8.71%
+2.47%
$ 290.97M
$ 583.74K
27
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004777
-0.10%
+2.62%
-2.72%
$ 264.10M
$ 2.75B
28
Monad
Monad
MON
$ 0.022
+0.46%
+4.33%
+1.11%
$ 259.56M
$ 5.24M
29
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999449
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 210.47M
$ 2.90M
30
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 198.97M
$ 3.35M
31
VanEck Treasury Fund
VanEck Treasury Fund
VBILL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 193.33M
--
32
Compound
Compound
COMP
$ 17.72
-0.23%
+0.74%
+9.00%
$ 176.90M
$ 4.26K
33
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.502
+0.27%
-3.31%
-12.54%
$ 146.40M
$ 43.70K
34
BENQI Liquid Staked AVAX
BENQI Liquid Staked AVAX
SAVAX
$ 8.09
-0.12%
-0.00%
-3.00%
$ 143.43M
$ 98.01K
35
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01319
+0.38%
-0.75%
-3.37%
$ 143.24M
$ 4.83M
36
Avant USD
Avant USD
AVUSD
$ 0.998892
0.00%
-0.00%
-0.01%
$ 127.57M
$ 121.48
37
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.32
0.00%
0.00%
-3.22%
$ 126.71M
$ 17.23M
38
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,351.17
+0.09%
-0.00%
-0.50%
$ 118.97M
$ 14.37M
39
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08327
+0.02%
+0.16%
+0.17%
$ 117.51M
$ 669.59K
40
Genius
Genius
GENIUS
$ 0.35115
-0.15%
-5.38%
-8.59%
$ 117.28M
$ 212.71K
41
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
42
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
43
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1456
+0.35%
-0.34%
+1.05%
$ 95.77M
$ 365.32K
44
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,109.32
+0.03%
0.00%
+0.44%
$ 95.37M
--
45
BAT
BAT
BAT
$ 0.05914
+0.66%
+0.12%
+0.29%
$ 88.61M
$ 925.46K
46
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,992.7
+0.17%
+3.45%
+2.49%
$ 71.23M
$ 30.61
47
$ 935.16
+0.44%
-2.69%
+2.91%
$ 69.75M
$ 80.27
48
Midas Fasanara Global
Midas Fasanara Global
MGLOBAL
$ 1.011
0.00%
0.00%
0.00%
$ 68.60M
--
49
GMX
GMX
GMX
$ 6.456
+0.06%
-0.68%
-2.43%
$ 67.36M
$ 8.48K
50
SNX
SNX
SNX
$ 0.191
+0.16%
-1.14%
-2.84%
$ 65.91M
$ 296.41K

Tez-tez verilən suallar

Uçqun Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Uçqun Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 270 tokenləri və ümumi $595.14B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Uçqun Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Uçqun Ekosistemi tokenləri arasında ALVA son 24 saat ərzində 31.04% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Uçqun Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 270 Uçqun Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Uçqun Ekosistemi tokenlərinə ETH, USDT, USDC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Uçqun Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Uçqun Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $595.14B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Uçqun Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.