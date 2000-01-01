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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Aurora Ekosistemi tokenləri

Aurora Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,516.09
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004786
-0.10%
+2.62%
-2.72%
$ 264.10M
$ 2.75B
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,921.16
+0.16%
+0.01%
+2.05%
$ 35.50M
$ 262.38K
6
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.62
+0.62%
0.00%
-3.57%
$ 31.02M
$ 4.50M
7
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004793
+0.59%
+1.22%
-2.63%
$ 26.81M
$ 12.00M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2804
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
9
DODO
DODO
DODO
$ 0.02111
-0.42%
-5.54%
-6.04%
$ 21.14M
$ 4.51M
10
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277012
-0.65%
+0.00%
-6.31%
$ 15.01M
$ 32.59K
11
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.971328
+0.05%
0.00%
-1.21%
$ 11.52M
$ 1.18K
12
$ 0.01482
+0.41%
+0.47%
-1.20%
$ 10.57M
$ 3.64M
13
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.04935047
0.00%
-0.01%
-8.81%
$ 1.01M
$ 260.81
14
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0.00279478
0.00%
--
-12.92%
$ 701.45K
$ 132.08
15
UWON
UWON
UWON
$ 0.060473
0.00%
+0.00%
+1.25%
$ 604.73K
$ 28.61
16
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 2.88E-6
0.00%
+0.20%
+1.05%
$ 287.78K
--
17
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0.00011512
0.00%
--
0.00%
$ 114.89K
$ 230.23
18
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1.554E-5
0.00%
-1.00%
-2.81%
$ 64.12K
--
19
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01123175
0.00%
--
+1.24%
$ 22.61K
$ 2.74
20
WannaSwap
WannaSwap
WANNA
$ 0.00019218
0.00%
+0.01%
-2.67%
$ 19.03K
$ 81.05

Tez-tez verilən suallar

Aurora Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Aurora Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 20 tokenləri və ümumi $82.92B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Aurora Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Aurora Ekosistemi tokenləri arasında LUNC son 24 saat ərzində 2.62% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Aurora Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 20 Aurora Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Aurora Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LUNC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Aurora Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Aurora Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $82.92B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Aurora Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.