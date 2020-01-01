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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Genişləndirilmiş Reallıq tokenləri

Genişləndirilmiş Reallıq sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Mossland
Mossland
MOC
$ 0.0149652
-0.10%
+0.01%
-5.74%
$ 6.73M
$ 29.62K
2
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.00421
+0.24%
-7.88%
-4.75%
$ 5.29M
$ 1.87M
3
Infinity Rising
Infinity Rising
RISE
$ 0.0013923
+0.18%
+0.01%
-6.49%
$ 4.16M
$ 5.37K
4
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060964
0.00%
--
+0.74%
$ 2.32M
$ 7.45
5
OVR
OVR
OVR
$ 0.02675
0.00%
+0.68%
+3.16%
$ 1.36M
$ 2.07M
6
Spheroid Universe
Spheroid Universe
SPH
$ 8.651E-5
0.00%
+35.10%
0.00%
$ 228.48K
--
7
Arcona
Arcona
ARCONA
$ 0.00503484
0.00%
--
+19.61%
$ 76.44K
$ 1.95
8
BangChain AI
BangChain AI
BANGCHAIN
$ 1.552E-5
0.00%
+3.20%
0.00%
$ 15.52K
--

Tez-tez verilən suallar

Genişləndirilmiş Reallıq tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Genişləndirilmiş Reallıq tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $20.18M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Genişləndirilmiş Reallıq tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Genişləndirilmiş Reallıq tokenləri arasında SPH son 24 saat ərzində 35.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Genişləndirilmiş Reallıq tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Genişləndirilmiş Reallıq tokeni izləyir. Populyar Genişləndirilmiş Reallıq tokenlərinə MOC, AUKI, RISE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Genişləndirilmiş Reallıq kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Genişləndirilmiş Reallıq tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $20.18M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Genişləndirilmiş Reallıq sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.