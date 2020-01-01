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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı AUD Stablecoin tokenləri

AUD Stablecoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0,70342
-%0,01
-%0,01
-%0,88
$ 5,05M
$ 672,64
2
Forte AUD
Forte AUD
AUDF
$ 0,699911
%0,00
+%0,00
+%0,13
$ 3,55M
$ 127,85K
3
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0,709193
%0,00
-%0,00
+%0,41
$ 2,24M
$ 16,00
4
Macropod
Macropod
AUDM
$ 0,71163
-%0,01
+%0,00
+%0,89
$ 2,17M
$ 17,93K
5
Mento Australian Dollar
Mento Australian Dollar
AUDM
$ 0,708092
%0,00
-%0,00
+%0,37
$ 18,05K
$ 7,24K

Tez-tez verilən suallar

AUD Stablecoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
AUD Stablecoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $13.03M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən AUD Stablecoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən AUD Stablecoin tokenləri arasında AUDM son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər AUD Stablecoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 AUD Stablecoin tokeni izləyir. Populyar AUD Stablecoin tokenlərinə AUDD, AUDF, AUDX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
AUD Stablecoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün AUD Stablecoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $13.03M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin AUD Stablecoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.