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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Astar zkEVM Ekosistemi tokenləri

Astar zkEVM Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bonsai Coin
Bonsai Coin
BONSAICOIN
$ 4.768E-9
0.00%
-2.00%
+8.00%
$ 81.18K
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Tez-tez verilən suallar

Astar zkEVM Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Astar zkEVM Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $81.18K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Astar zkEVM Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Astar zkEVM Ekosistemi tokenləri arasında BONSAICOIN son 24 saat ərzində -2.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Astar zkEVM Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Astar zkEVM Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Astar zkEVM Ekosistemi tokenlərinə BONSAICOIN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Astar zkEVM Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Astar zkEVM Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $81.18K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Astar zkEVM Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.