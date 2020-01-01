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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Astar Ekosistemi tokenləri

Astar Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,516.09
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.766
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
4
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.081393
-0.13%
+0.01%
+10.05%
$ 21.89M
$ 5.23M
5
Wrapped ASTR
Wrapped ASTR
WASTR
$ 0.00445193
0.00%
0.00%
-3.28%
$ 667.61K
$ 80.01
6
BAI Stablecoin
BAI Stablecoin
BAI
$ 1.016
+0.30%
+0.00%
+1.63%
$ 233.38K
$ 6.80
7
ArthSwap Wrapped ASTR
ArthSwap Wrapped ASTR
WASTR
$ 0.00446652
+0.54%
+0.01%
-2.87%
$ 112.49K
$ 47.51
8
WDOT
WDOT
WDOT
$ 0.768011
+1.23%
+0.03%
-1.19%
$ 77.79K
$ 64.91
9
Wrapped Shiden Network
Wrapped Shiden Network
WSDN
$ 0.00449261
0.00%
--
-7.51%
$ 72.65K
$ 5.89

Tez-tez verilən suallar

Astar Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Astar Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $88.81B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Astar Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Astar Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Astar Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Astar Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Astar Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Astar Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Astar Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $88.81B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Astar Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.