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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər tokenləri

Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,509.57
+0.13%
+0.36%
+1.42%
$ 1.29T
$ 4.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.54
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
3
XRP
XRP
XRP
$ 1.0053
+0.16%
+0.77%
-0.09%
$ 62.42B
$ 10.40M
4
Solana
Solana
SOL
$ 77.57
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
5
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,388.3
+0.26%
+0.01%
+1.99%
$ 8.89B
$ 1.72M
6
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,516.09
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
7
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,118.21
+0.16%
+0.01%
+1.82%
$ 7.13B
$ 248.82K
8
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.766
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
9
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1751
+0.57%
+0.46%
-4.63%
$ 6.37B
$ 12.19M
10
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,445
+0.16%
+0.00%
+1.48%
$ 6.30B
$ 235.42M
11
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,917.19
0.00%
+0.01%
+1.62%
$ 4.62B
--
12
WETH
WETH
WETH
$ 1,920.67
+0.17%
+0.01%
+1.88%
$ 4.24B
$ 238.27M
13
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.85
+0.09%
+0.52%
-0.09%
$ 3.46B
$ 56.28K
14
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
15
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.332659
+0.08%
0.00%
-0.60%
$ 1.38B
$ 36.49M
16
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7776
+0.80%
+5.36%
+0.78%
$ 1.31B
$ 1.47M
17
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 64,441
0.00%
--
+0.84%
$ 1.13B
$ 13.23K
18
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 601.25
+0.04%
+0.00%
-1.11%
$ 1.08B
$ 202.55M
19
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 77.48
+0.26%
+0.02%
+2.03%
$ 992.39M
$ 490.25M
20
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
0.00%
$ 858.46M
$ 172.53
21
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 64,447
+0.15%
+0.00%
+1.61%
$ 545.23M
$ 7.86K
22
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 64,412
+0.13%
+0.00%
+1.32%
$ 481.62M
$ 413.14K
23
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
24
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,186.23
+0.18%
+0.01%
+1.98%
$ 365.25M
$ 6.29M
25
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,431
+0.15%
+0.00%
+1.37%
$ 290.34M
$ 1.09M
26
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.14
-0.33%
-0.00%
-3.20%
$ 271.08M
$ 148.95K
27
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.00589414
+0.32%
+0.03%
-1.10%
$ 270.40M
$ 1.03M
28
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004786
-0.10%
+2.62%
-2.72%
$ 264.10M
$ 2.75B
29
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 64,467
+0.15%
+0.00%
+1.52%
$ 186.95M
$ 69.84K
30
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.32
0.00%
0.00%
-3.22%
$ 126.71M
$ 17.23M
31
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2,186.24
+0.24%
+0.01%
+1.94%
$ 106.56M
--
32
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 1.193E-5
-1.65%
+22.80%
+26.51%
$ 102.46M
--
33
TempleDAO
TempleDAO
TEMPLE
$ 2.71
0.00%
0.00%
+0.37%
$ 64.39M
$ 7.93
34
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 62.96M
$ 234.16
35
cETH
cETH
CETH
$ 38.64
+0.26%
+0.01%
+2.06%
$ 42.86M
--
36
$ 0.03483
-0.03%
-1.34%
-3.21%
$ 41.20M
$ 30.32K
37
Snowbank
Snowbank
SB
$ 225.35
0.00%
+0.00%
+0.05%
$ 35.98M
$ 9.62
38
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,020.47
+0.17%
+0.01%
+0.58%
$ 35.78M
$ 117.97
39
eBTC
eBTC
EBTC
$ 64,410
+0.16%
+0.00%
+1.45%
$ 35.71M
$ 9.65K
40
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.62
+0.62%
0.00%
-3.57%
$ 31.02M
$ 4.50M
41
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.8
0.00%
--
0.00%
$ 31.01M
$ 19.31
42
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04608164
+0.01%
0.00%
-1.69%
$ 26.24M
$ 358.55K
43
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0.00667959
+0.17%
+0.02%
-3.28%
$ 24.79M
$ 1.37K
44
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.081393
-0.13%
+0.01%
+10.05%
$ 21.89M
$ 5.23M
45
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 190.73
+0.20%
-0.01%
-4.40%
$ 21.80M
$ 334.59K
46
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 101.95
+0.24%
+0.03%
-0.58%
$ 20.48M
$ 33.97M
47
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.202963
+0.52%
+0.04%
-3.04%
$ 19.84M
$ 1.27K
48
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 47.94
-11.40%
-0.07%
-0.72%
$ 19.39M
$ 5.37K
49
cWBTC
cWBTC
CWBTC
$ 1,294.3
+0.16%
+0.00%
+1.49%
$ 18.35M
--
50
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1.022
+0.20%
+0.00%
+3.23%
$ 18.34M
$ 5.54K

Tez-tez verilən suallar

Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 131 tokenləri və ümumi $1701.35B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər tokenləri arasında WPLS son 24 saat ərzində 22.80% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 131 Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər tokeni izləyir. Populyar Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər tokenlərinə BTC, ETH, XRP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1701.35B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Kriptovalyuta ilə dəstəklənən Tokenlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.