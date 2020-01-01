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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Archway Ekosistemi tokenləri

Archway Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.412
+0.28%
+1.37%
-4.02%
$ 724.37M
$ 495.82K
2
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.478131
+0.67%
-0.04%
-11.82%
$ 141.96M
$ 3.41M
3
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00665477
+0.06%
-0.00%
-2.72%
$ 4.61M
$ 2.10K
4
Balanced Dollars
Balanced Dollars
BNUSD
$ 0.96769
0.00%
--
0.00%
$ 2.76M
$ 1.32K
5
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.994015
+0.18%
+0.01%
+0.08%
$ 1.40M
$ 89.37
6
Cudos
Cudos
CUDOS
$ 0.00075597
0.00%
--
+3.01%
$ 414.11K
$ 15.92
7
Levana
Levana
LVN
$ 0.00046056
0.00%
+0.00%
-15.10%
$ 369.83K
$ 15.81
8
Axelar Wrapped Ether
Axelar Wrapped Ether
AXLETH
$ 1,924.79
+0.29%
+0.01%
+2.45%
$ 112.84K
$ 1.54K
9
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00044513
+0.18%
-0.04%
+7.04%
$ 58.67K
$ 97.32
10
Planq
Planq
PLQ
$ 0.00039923
+0.69%
-0.00%
-0.68%
$ 57.18K
$ 2.53
11
Graviton
Graviton
GRAV
$ 3.886E-5
+0.31%
-14.00%
-16.50%
$ 50.59K
--

Tez-tez verilən suallar

Archway Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Archway Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $876.16M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Archway Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Archway Ekosistemi tokenləri arasında ATOM son 24 saat ərzində 1.37% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Archway Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 Archway Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Archway Ekosistemi tokenlərinə ATOM, AKT, BLD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Archway Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Archway Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $876.16M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Archway Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.