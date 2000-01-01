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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Arcade Oyunları tokenləri

Arcade Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.1956
+1.36%
-18.73%
-78.56%
$ 31.48M
$ 8.45M
2
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001732
+0.29%
-0.97%
-2.70%
$ 11.14M
$ 350.80M
3
Fren Pet
Fren Pet
FP
$ 1.31
-4.38%
-0.07%
+31.43%
$ 9.42M
$ 216.94K
4
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07485
-0.65%
+1.17%
+6.87%
$ 7.98M
$ 756.09K
5
$ 0.0014885
+0.47%
+2.20%
+3.52%
$ 2.62M
$ 40.96M
6
HELLO
HELLO
HELLO
$ 0.0011517
0.00%
-2.39%
-10.78%
$ 842.49K
$ 83.05M
7
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
8
Game Meteor Coin
Game Meteor Coin
GMTO
$ 2.688E-5
-2.18%
-0.40%
-5.58%
$ 551.53K
--
9
Meteor Coin
Meteor Coin
MTO
$ 0.00488935
+0.04%
+0.00%
+0.23%
$ 488.93K
$ 47.01K
10
XGame
XGame
XGAME
$ 0.00119435
+0.16%
+0.25%
+14.88%
$ 375.91K
$ 3.53K
11
Ballz of Steel
Ballz of Steel
BALLZ
$ 0.00035742
0.00%
0.00%
-1.87%
$ 357.42K
$ 38.79
12
Emperor
Emperor
EMPI
$ 0.01074259
+0.11%
-0.01%
-2.25%
$ 315.66K
$ 3.11K
13
Imaginary Ones
Imaginary Ones
BUBBLE
$ 7.365E-5
+0.01%
-1.90%
-7.08%
$ 299.05K
--
14
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00014134
+0.17%
+0.04%
+3.67%
$ 231.45K
$ 584.95
15
Forgotten Playland
Forgotten Playland
FP
$ 4.578E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 186.61K
--
16
PLAYZAP
PLAYZAP
PZP
$ 0.001227
+1.50%
+9.03%
-11.27%
$ 135.74K
$ 23.52M
17
Octo Gaming
Octo Gaming
OTK
$ 0.0001914
+1.25%
+5.71%
-14.73%
$ 95.21K
$ 34.59M
18
NFT Worlds
NFT Worlds
WRLD
$ 0.0001397
0.00%
--
0.00%
$ 76.69K
$ 1.48
19
Holdcoin
Holdcoin
HOLD
$ 7.2E-6
0.00%
+3.80%
-40.55%
$ 71.99K
--
20
Nifty League
Nifty League
NFTL
$ 6.788E-5
0.00%
-0.30%
-4.86%
$ 67.89K
--
21
BreadHeads
BreadHeads
CRUMBS
$ 5.36E-5
+0.07%
+2.50%
+7.05%
$ 53.56K
--
22
Fortune Token
Fortune Token
FRTN
$ 0.00010054
0.00%
+0.00%
-1.05%
$ 41.73K
$ 108.95
23
Heidrun
Heidrun
HEIDRUN
$ 2.591E-5
+0.12%
+1.60%
-0.12%
$ 25.66K
--
24
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042279
0.00%
--
-0.03%
$ 25.37K
$ 1.03
25
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.802E-5
0.00%
+1.80%
+1.82%
$ 23.78K
--
26
Vidya
Vidya
VIDYA
$ 0.00046932
0.00%
--
-2.09%
$ 16.96K
$ 41.71
27
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.0001304
0.00%
+0.00%
-8.53%
$ 15.75K
$ 19.51
28
Noel Claw
Noel Claw
NOELCLAW
$ 1.21138E-7
0.00%
-0.40%
-0.42%
$ 12.09K
--
29
TOWER Ecosystem
TOWER Ecosystem
TOWER
$ 0.0001411
+0.14%
-0.07%
+1.88%
--
$ 137.45M
30
TEH EPIK DUCK
TEH EPIK DUCK
EPIK
$ 0.005396
-0.22%
-7.06%
-0.72%
--
$ 10.26M

Tez-tez verilən suallar

Arcade Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Arcade Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 30 tokenləri və ümumi $67.75M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Arcade Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Arcade Oyunları tokenləri arasında PZP son 24 saat ərzində 9.03% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Arcade Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 30 Arcade Oyunları tokeni izləyir. Populyar Arcade Oyunları tokenlərinə BEAT, HMSTR, FP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Arcade Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Arcade Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $67.75M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Arcade Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.