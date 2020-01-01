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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Arbitrum Nova Ekosistemi tokenləri

Arbitrum Nova Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07716
-0.05%
+2.35%
+2.87%
$ 482.20M
$ 2.78M
3
Arbius
Arbius
AIUS
$ 0.244961
0.00%
-0.00%
+0.53%
$ 77.19K
$ 11.31

Tez-tez verilən suallar

Arbitrum Nova Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Arbitrum Nova Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $75.34B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Arbitrum Nova Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Arbitrum Nova Ekosistemi tokenləri arasında ARB son 24 saat ərzində 2.35% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Arbitrum Nova Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Arbitrum Nova Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Arbitrum Nova Ekosistemi tokenlərinə USDC, ARB, AIUS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Arbitrum Nova Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Arbitrum Nova Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $75.34B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Arbitrum Nova Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.