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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Arbitrum Ekosistemi tokenləri

Arbitrum Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0007
+0.01%
-0.02%
0.00%
$ 10.58B
$ 57.31K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,516.09
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.766
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
5
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,445
+0.16%
+0.00%
+1.48%
$ 6.30B
$ 235.42M
6
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.72B
$ 387.30K
7
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,917.19
0.00%
+0.01%
+1.62%
$ 4.62B
--
8
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
9
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
11
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999817
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
$ 79.25M
12
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
13
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 641.72K
14
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.365
+1.30%
+2.20%
-4.27%
$ 2.08B
$ 88.60K
15
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
16
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.11
+0.57%
-0.84%
-0.24%
$ 1.36B
$ 2.12K
17
Pepe
Pepe
PEPE
$ 0.000002595
+0.31%
+0.93%
-3.89%
$ 1.07B
$ 48.89B
18
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.30M
19
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 2.0513
-0.05%
-7.79%
+3.15%
$ 1.01B
$ 49.38K
20
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 64,448
0.00%
0.00%
+1.09%
$ 899.45M
$ 2.13
21
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
22
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08409
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
23
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,243.75
+0.18%
+0.01%
+1.79%
$ 718.28M
$ 340.67K
24
GHO
GHO
GHO
$ 0.998364
0.00%
0.00%
0.00%
$ 697.86M
$ 4.57M
25
Usual USD
Usual USD
USD0
$ 0.998692
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 550.74M
$ 108.90K
26
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.554
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
27
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 64,447
+0.15%
+0.00%
+1.61%
$ 545.23M
$ 7.86K
28
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9986
0.00%
-0.01%
+0.18%
$ 493.77M
$ 5.47K
29
Arbitrum
Arbitrum
ARB
$ 0.07716
-0.05%
+2.35%
+2.87%
$ 482.20M
$ 2.78M
30
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4892
+0.14%
-0.02%
+28.59%
$ 429.32M
$ 4.53M
31
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
32
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,186.23
+0.18%
+0.01%
+1.98%
$ 365.25M
$ 6.29M
33
Curve
Curve
CRV
$ 0.2393
+0.59%
-1.00%
-5.32%
$ 361.89M
$ 1.47M
34
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 356.06M
$ 144.56K
35
First Digital USD
First Digital USD
FDUSD
$ 0.998
0.00%
0.00%
0.00%
$ 336.84M
$ 53.42K
36
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 113.56
+0.59%
+9.76%
+9.86%
$ 301.93M
$ 899.96
37
StakeWise Staked ETH
StakeWise Staked ETH
OSETH
$ 2,046.45
+0.22%
+0.01%
+1.90%
$ 291.20M
$ 70.75K
38
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8471
-0.33%
+8.71%
+2.47%
$ 290.97M
$ 583.74K
39
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,431
+0.15%
+0.00%
+1.37%
$ 290.34M
$ 1.09M
40
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.14
-0.33%
-0.00%
-3.20%
$ 271.08M
$ 148.95K
41
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.306
+0.29%
+1.26%
+4.29%
$ 258.08M
$ 317.01K
42
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.302
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
43
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998946
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 212.42M
$ 9.99M
44
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999449
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 210.47M
$ 2.90M
45
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002312
+0.17%
-0.35%
-0.90%
$ 202.92M
$ 64.76B
46
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.096
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 198.97M
$ 3.35M
47
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
48
Compound
Compound
COMP
$ 17.72
-0.23%
+0.74%
+9.00%
$ 176.90M
$ 4.26K
49
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999441
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 176.05M
$ 1.23M
50
$ 773.34
+0.01%
-0.22%
-0.63%
$ 167.34M
$ 176.66

Tez-tez verilən suallar

Arbitrum Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Arbitrum Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 434 tokenləri və ümumi $160.08B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Arbitrum Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Arbitrum Ekosistemi tokenləri arasında ZTX son 24 saat ərzində 42.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Arbitrum Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 434 Arbitrum Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Arbitrum Ekosistemi tokenlərinə USDC, USDS, WBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Arbitrum Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Arbitrum Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $160.08B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Arbitrum Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.