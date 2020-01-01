Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı AquaBank Ecosystem tokenləri

AquaBank Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Aquabank bTether
Aquabank bTether
BUSDT
$ 0.998807
+0.04%
-0.00%
-0.07%
$ 314.24K
$ 27.26K
2
Aquabank bCircle
Aquabank bCircle
BUSDC
$ 1.0
+0.09%
0.00%
0.00%
$ 207.19K
$ 95.69K
3
Aquabank bAUSD
Aquabank bAUSD
BAUSD
$ 0.999433
+0.08%
0.00%
-0.04%
$ 118.44K
$ 59.01K

Tez-tez verilən suallar

AquaBank Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
AquaBank Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $639.86K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən AquaBank Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən AquaBank Ecosystem tokenləri arasında BUSDC son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər AquaBank Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 AquaBank Ecosystem tokeni izləyir. Populyar AquaBank Ecosystem tokenlərinə BUSDT, BUSDC, BAUSD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
AquaBank Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün AquaBank Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $639.86K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin AquaBank Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.