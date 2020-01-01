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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Aptos Ekosistemi tokenləri

Aptos Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.2
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999294
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.96B
$ 28.62B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,515.61
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
5
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
6
USD1
USD1
USD1
$ 0.99988
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.39B
$ 1.66M
7
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
8
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 641.72K
9
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.553
+0.58%
+6.45%
+7.26%
$ 546.09M
$ 599.83K
11
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5326
+0.23%
+1.01%
-5.63%
$ 442.04M
$ 220.96K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002313
+0.17%
-0.35%
-0.90%
$ 202.92M
$ 64.76B
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
14
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1214
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
15
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
16
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,109.32
+0.03%
0.00%
+0.44%
$ 95.37M
--
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
18
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002709
+0.04%
+1.27%
+3.36%
$ 27.04M
$ 3.46T
19
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01262
+0.08%
-0.24%
-6.33%
$ 12.58M
$ 4.37M
20
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.05848
+0.03%
-4.71%
-2.94%
$ 6.88M
$ 199.29K
21
PACT
PACT
PACT
$ 0.00018292
-1.19%
+0.06%
+53.88%
$ 6.05M
$ 20.98K
22
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.02048
-0.10%
-0.10%
-7.83%
$ 5.70M
$ 2.70M
23
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033373
-0.01%
+0.00%
-5.48%
$ 4.48M
$ 43.53K
24
Thala APT
Thala APT
THAPT
$ 0.528907
+0.24%
+0.01%
-5.56%
$ 3.74M
$ 677.83
25
Amnis Aptos
Amnis Aptos
AMAPT
$ 0.531086
+0.21%
+0.01%
-5.44%
$ 3.37M
$ 56.63
26
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.162
0.00%
-0.49%
-1.58%
$ 3.08M
$ 332.49K
27
Hyperion Staked Aptos
Hyperion Staked Aptos
STAPT
$ 0.750856
0.00%
--
0.00%
$ 1.79M
$ 2.87K
28
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003446
+0.12%
+1.74%
+1.06%
$ 1.69M
$ 64.04M
29
Amnis Staked Aptos Coin
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
$ 0.643145
0.00%
+0.01%
-5.55%
$ 1.30M
$ 33.40
30
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
0.00%
$ 1.02M
$ 47.24
31
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.03507
+0.03%
-0.79%
-3.05%
$ 1.00M
$ 2.48M
32
Thala
Thala
THL
$ 0.00784924
+0.03%
0.00%
+4.49%
$ 566.17K
$ 69.33
33
CheckDot
CheckDot
CDT
$ 0.02396606
+0.07%
-0.00%
+0.07%
$ 228.62K
$ 37.66
34
AURO USDA
AURO USDA
USDA
$ 0.999111
0.00%
--
0.00%
$ 224.75K
$ 1.68
35
Gui Inu
Gui Inu
GUI
$ 1.49871E-7
0.00%
-18.50%
0.00%
$ 83.31K
--
36
DooDoo
DooDoo
DOODOO
$ 0.01564511
+0.17%
-0.06%
-14.57%
$ 65.71K
$ 570.78
37
Kofi Aptos
Kofi Aptos
KAPT
$ 0.53002
0.00%
--
-5.74%
$ 54.09K
$ 10.67
38
BUBBLES
BUBBLES
BUBBLES
$ 3.803E-5
0.00%
-2.20%
0.00%
$ 38.03K
--
39
Move Dollar
Move Dollar
MOD
$ 0.995272
+0.13%
0.00%
+0.27%
$ 33.10K
$ 1.49K
40
AURO Finance
AURO Finance
AURO
$ 0.0001298
0.00%
--
0.00%
$ 16.07K
$ 0.01
41
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001386
+1.41%
+1.41%
+17.31%
--
$ 39.43M
42
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003312
+0.12%
+0.67%
-1.02%
--
$ 17.26M

Tez-tez verilən suallar

Aptos Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Aptos Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 42 tokenləri və ümumi $514.33B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Aptos Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Aptos Ekosistemi tokenləri arasında CAKE son 24 saat ərzində 6.45% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Aptos Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 42 Aptos Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Aptos Ekosistemi tokenlərinə ETH, USDT, USDC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Aptos Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Aptos Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $514.33B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Aptos Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.