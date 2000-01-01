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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı ApeChain Ekosistemi tokenləri

ApeChain Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.765
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1214
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
3
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
4
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,920.99
+0.19%
+0.01%
+2.01%
$ 14.12M
$ 294.44K
5
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.4981
+0.20%
+0.48%
-4.69%
$ 11.79M
$ 112.26K
6
Pleasing Gold
Pleasing Gold
PGOLD
$ 228.22
-0.07%
-0.94%
-94.77%
$ 4.46M
$ 16.79K
7
Wrapped ApeCoin
Wrapped ApeCoin
WAPE
$ 0.121366
+0.58%
-0.02%
-2.42%
$ 1.05M
$ 26.88K
8
Geez PNutz
Geez PNutz
PNUTZ
$ 0.306148
0.00%
0.00%
+4.83%
$ 67.05K
$ 16.33
9
Curtis
Curtis
CURTIS
$ 6.653E-5
0.00%
-1.40%
-2.66%
$ 66.53K
--
10
WONG
WONG
WONG
$ 3.312E-5
0.00%
-0.50%
+0.24%
$ 33.12K
--

Tez-tez verilən suallar

ApeChain Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
ApeChain Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $6.61B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən ApeChain Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən ApeChain Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər ApeChain Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 ApeChain Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar ApeChain Ekosistemi tokenlərinə LINK, APE, USDC.E daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
ApeChain Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün ApeChain Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.61B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin ApeChain Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.