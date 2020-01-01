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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Anubis Ecosystem tokenləri

Anubis Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.2
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
2
Binance Coin
Binance Coin
BNB
$ 603.1
+0.06%
+0.19%
-1.19%
$ 81.22B
$ 12.62K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
4
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.0814
-0.05%
+0.34%
+10.05%
$ 868.47M
$ 2.28M

Tez-tez verilən suallar

Anubis Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Anubis Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $388.95B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Anubis Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Anubis Ecosystem tokenləri arasında ETH son 24 saat ərzində 1.15% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Anubis Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Anubis Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Anubis Ecosystem tokenlərinə ETH, BNB, USDC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Anubis Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Anubis Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $388.95B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Anubis Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.