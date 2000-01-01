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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Anime mövzulu tokenləri

Anime mövzulu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.864
+0.16%
-2.18%
-4.55%
$ 69.85M
$ 17.00K
2
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002383
+0.17%
+0.17%
-1.53%
$ 13.17M
$ 20.70M
3
$ 0.01482
+0.41%
+0.47%
-1.20%
$ 10.57M
$ 3.64M
4
Wen
Wen
WEN
$ 0.00000283
+0.46%
-2.23%
-17.56%
$ 2.07M
$ 20.31B
5
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.45737E-7
+0.07%
-3.60%
+8.61%
$ 1.16M
--
6
PsyopAnime
PsyopAnime
PSYOPANIME
$ 0.00093929
0.00%
+0.13%
+35.23%
$ 939.25K
$ 72.70K
7
Shiro Neko
Shiro Neko
SHIRO
$ 0.0000000009526
+0.04%
+0.83%
-11.34%
$ 629.45K
$ 31.32T
8
Giko Cat
Giko Cat
GIKO
$ 0.054945
+0.18%
-0.12%
+3.12%
$ 549.36K
$ 8.01K
9
ARC
ARC
ARC
$ 0.000518
+0.78%
-3.90%
-9.12%
$ 533.54K
$ 450.73K
10
Luffy
Luffy
LUFFY
$ 8.55E-6
0.00%
+1.10%
+0.71%
$ 440.72K
--
11
SAD HAMSTER
SAD HAMSTER
HAMMY
$ 0.0002391
+0.20%
+0.01%
+0.68%
$ 239.06K
$ 67.83
12
SroomAI DAO
SroomAI DAO
SHR0
$ 0.00012709
0.00%
--
0.00%
$ 139.80K
$ 93.08
13
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
0.00%
$ 110.18K
$ 4.15
14
Pockemy
Pockemy
PKM
$ 9.837E-5
+0.08%
+1.20%
-0.51%
$ 98.34K
--
15
Utopia
Utopia
UTOPIA
$ 8.18E-5
+0.78%
-14.90%
-13.59%
$ 79.96K
--
16
AMATO
AMATO
AMATO
$ 0.00012725
+0.29%
-0.00%
+2.40%
$ 44.60K
$ 61.33
17
State of Mika by Virtuals
State of Mika by Virtuals
STATE
$ 4.32E-5
+0.54%
-0.20%
-2.96%
$ 43.09K
--
18
Super Suiyan
Super Suiyan
SUIYAN
$ 1.96E-6
0.00%
+1.30%
+3.16%
$ 19.59K
--
19
NDQ666
NDQ666
NDQ
$ 1.913E-5
+0.05%
-0.20%
-7.09%
$ 19.12K
--
20
Anime
Anime
ANI
$ 0.00027319
+0.36%
-0.05%
+20.13%
$ 18.85K
$ 9.82K
21
MemeCoinGirl
MemeCoinGirl
MIKO
$ 1.4666E-7
0.00%
+2.30%
0.00%
$ 14.67K
--
22
Mirai The WhiteRabbit
Mirai The WhiteRabbit
MIRAI
$ 3.4154E-8
-0.03%
+1.50%
-0.89%
$ 14.37K
--
23
Aiden Guo
Aiden Guo
AIDEN
$ 1.106E-5
0.00%
+1.60%
+10.82%
$ 10.96K
--
24
Mumu the Bull
Mumu the Bull
MUMU
$ 0.000664
0.00%
+0.76%
-4.76%
--
$ 1.15M

Tez-tez verilən suallar

Anime mövzulu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Anime mövzulu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 24 tokenləri və ümumi $100.77M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Anime mövzulu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Anime mövzulu tokenləri arasında MIKO son 24 saat ərzində 2.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Anime mövzulu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 24 Anime mövzulu tokeni izləyir. Populyar Anime mövzulu tokenlərinə ZEN, ANIME, AURORA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Anime mövzulu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Anime mövzulu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $100.77M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Anime mövzulu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.