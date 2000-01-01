Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Heyvan Yarışı tokenləri

Heyvan Yarışı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0,00290592
-0,03%
-0,20%
-33,91%
$ 726,48K
$ 2,40K
2
Rainbow Token
Rainbow Token
RBW
$ 0,00035401
+0,18%
+0,01%
-0,24%
$ 353,90K
$ 0,37
3
zkRace
zkRace
ZERC
$ 0,00260236
0,00%
--
+1,71%
$ 312,28K
$ 6,64
4
DeFi Land
DeFi Land
DFL
$ 1,233E-5
0,00%
+0,60%
-9,20%
$ 118,29K
--

Tez-tez verilən suallar

Heyvan Yarışı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Heyvan Yarışı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $1.51M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Heyvan Yarışı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Heyvan Yarışı tokenləri arasında DFL son 24 saat ərzində 0.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Heyvan Yarışı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Heyvan Yarışı tokeni izləyir. Populyar Heyvan Yarışı tokenlərinə CROWN, RBW, ZERC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Heyvan Yarışı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Heyvan Yarışı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.51M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Heyvan Yarışı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.