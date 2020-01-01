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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qədim8 Ekosistem tokenləri

Qədim8 Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.003924
+0.15%
-2.50%
-14.13%
$ 2.17M
$ 11.54M

Tez-tez verilən suallar

Qədim8 Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qədim8 Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $2.17M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qədim8 Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qədim8 Ekosistem tokenləri arasında A8 son 24 saat ərzində -2.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qədim8 Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Qədim8 Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Qədim8 Ekosistem tokenlərinə A8 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qədim8 Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qədim8 Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.17M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qədim8 Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.