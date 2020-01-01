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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Alqoritmik Stabilkoin tokenləri

Alqoritmik Stabilkoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Sky Dollar
Sky Dollar
USDS
$ 1.0008
+0.01%
-0.02%
0.00%
$ 10.58B
$ 57.31K
2
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9987
0.00%
-0.08%
-0.10%
$ 1.36B
$ 6.48K
3
Hive Dollar
Hive Dollar
HBD
$ 0.941238
0.00%
--
-2.89%
$ 31.07M
$ 117.65
4
Hylo USD
Hylo USD
HYUSD
$ 0.998897
-0.04%
0.00%
-0.11%
$ 13.30M
$ 158.81K
5
StablR USD
StablR USD
USDR
$ 0.567
0.00%
+34.90%
+35.00%
$ 12.11M
$ 1.67K
6
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.937528
+0.01%
-0.00%
-0.79%
$ 9.87M
$ 344.22K
7
Djed
Djed
DJED
$ 0.995053
+0.31%
+0.01%
+0.67%
$ 4.00M
$ 4.93K
8
Fei USD
Fei USD
FEI
$ 0.999927
0.00%
0.00%
+0.08%
$ 3.61M
$ 5.29K
9
Mento Euro
Mento Euro
EURM
$ 1.16
+8.92%
-0.01%
-62.70%
$ 1.70M
$ 3.80K
10
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.002
0.00%
--
+0.10%
$ 653.84K
$ 125.64
11
UXD Stablecoin
UXD Stablecoin
UXD
$ 1.002
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 298.19K
$ 22.69
12
HYDT
HYDT
HYDT
$ 0.911944
0.00%
--
-0.33%
$ 81.47K
$ 61.27
13
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00614985
+0.05%
+0.01%
+0.49%
$ 46.95K
$ 1.58K
14
Mento Philippine Peso
Mento Philippine Peso
PHPM
$ 0.01620887
0.00%
-0.00%
-0.77%
$ 26.01K
$ 40.20
15
Mento Colombian Peso
Mento Colombian Peso
COPM
$ 0.00031878
0.00%
--
+0.10%
$ 21.68K
$ 9.93
16
USD Mapped Token
USD Mapped Token
USDM
$ 0.9892
+0.18%
+0.44%
-0.18%
--
$ 53.17K

Tez-tez verilən suallar

Alqoritmik Stabilkoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Alqoritmik Stabilkoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 16 tokenləri və ümumi $12.02B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Alqoritmik Stabilkoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Alqoritmik Stabilkoin tokenləri arasında USDR son 24 saat ərzində 34.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Alqoritmik Stabilkoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 16 Alqoritmik Stabilkoin tokeni izləyir. Populyar Alqoritmik Stabilkoin tokenlərinə USDS, USDD, HBD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Alqoritmik Stabilkoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Alqoritmik Stabilkoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $12.02B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Alqoritmik Stabilkoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.