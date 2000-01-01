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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Alqorand Ekosistemi tokenləri

Alqorand Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Algorand
Algorand
ALGO
$ 0.07991
+0.40%
+3.15%
-0.52%
$ 712.16M
$ 718.37K
3
EXOD
EXOD
EXOD
$ 6.34
0.00%
-0.04%
+28.60%
$ 66.18M
--
4
Brazilian Digital
Brazilian Digital
BRZ
$ 0.19109
+0.05%
-0.00%
-0.31%
$ 54.65M
$ 4.35K
5
STBL
STBL
STBL
$ 0.02526
-0.20%
-2.32%
+9.85%
$ 17.65M
$ 3.28M
6
Realio
Realio
RIO
$ 0.03835
+2.25%
+14.34%
+11.50%
$ 6.16M
$ 1.28M
7
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.99822
+0.07%
0.00%
+0.01%
$ 5.59M
$ 2.22M
8
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.14
+1.79%
+0.04%
-0.87%
$ 5.27M
$ 786.51K
9
Xfinite Entertainment
Xfinite Entertainment
XET
$ 0.00017649
0.00%
--
0.00%
$ 705.98K
$ 8.51
10
Monko
Monko
MONKO
$ 3.30125E-7
+1.08%
+5.40%
+5.19%
$ 321.29K
--
11
Haystack
Haystack
HAY
$ 0.00757534
+0.03%
-0.03%
-2.99%
$ 207.41K
$ 861.95
12
Polkagold
Polkagold
PGOLD
$ 0.01114478
+0.24%
+0.03%
+0.38%
$ 111.45K
$ 183.17
13
Gora
Gora
GORA
$ 0.00077866
+0.20%
-0.00%
+0.84%
$ 29.60K
$ 135.69
14
DALGO
DALGO
DALGO
$ 2.07481E-7
+0.51%
+3.10%
+1.08%
$ 20.59K
--
15
Opulous
Opulous
OPUL
$ 3.143E-5
+0.51%
+3.40%
-77.25%
$ 15.71K
--
16
USD.AI
USD.AI
CHIP
$ 0.02671
+2.38%
-5.06%
+15.56%
--
$ 6.13M
17
Folks Finance
Folks Finance
FOLKS
$ 1.8151
-0.21%
+0.35%
-3.87%
--
$ 76.48K

Tez-tez verilən suallar

Alqorand Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Alqorand Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 17 tokenləri və ümumi $75.72B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Alqorand Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Alqorand Ekosistemi tokenləri arasında RIO son 24 saat ərzində 14.34% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Alqorand Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 17 Alqorand Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Alqorand Ekosistemi tokenlərinə USDC, ALGO, EXOD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Alqorand Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Alqorand Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $75.72B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Alqorand Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.