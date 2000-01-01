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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Alephium Ekosistemi tokenləri

Alephium Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Elexium
Elexium
EX
$ 3.86
0.00%
--
0.00%
$ 34.51M
$ 2.93K
2
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.009937
-0.02%
-1.88%
+0.66%
$ 9.56M
$ 6.38M
3
Alephium
Alephium
ALPH
$ 0.0277
+0.04%
-4.11%
+1.20%
$ 3.72M
$ 2.75M
4
AlphPad
AlphPad
APAD
$ 0.00028503
0.00%
--
0.00%
$ 24.54K
$ 199.00

Tez-tez verilən suallar

Alephium Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Alephium Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $47.82M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Alephium Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Alephium Ekosistemi tokenləri arasında EX son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Alephium Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Alephium Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Alephium Ekosistemi tokenlərinə EX, AURASOL, ALPH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Alephium Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Alephium Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $47.82M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Alephium Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.