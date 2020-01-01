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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Aktionariat Ecosystem tokenləri

Aktionariat Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Draggable Aktionariat AG
Draggable Aktionariat AG
DAKS
$ 6,19
%0,00
--
%0,00
$ 4,95M
$ 1,11K
2
Aktionariat Switzerlend AG Shares
Aktionariat Switzerlend AG Shares
LENDS
$ 81,93
%0,00
--
%0,00
$ 2,23M
$ 81,93
3
Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares
Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares
WMKT
$ 0,618015
%0,00
--
%0,00
$ 267,03K
$ 24,72

Tez-tez verilən suallar

Aktionariat Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Aktionariat Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $7.45M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Aktionariat Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Aktionariat Ecosystem tokenləri arasında DAKS son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Aktionariat Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Aktionariat Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Aktionariat Ecosystem tokenlərinə DAKS, LENDS, WMKT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Aktionariat Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Aktionariat Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.45M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Aktionariat Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.