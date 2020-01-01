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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər tokenləri

NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006217
+0.68%
+2.96%
-1.14%
$ 390.99M
$ 26.15M
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1214
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
3
Loaded Lions
Loaded Lions
LION
$ 0.00124584
+0.05%
-0.00%
+0.31%
$ 38.22M
$ 15.29K
4
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002382
+0.17%
+0.17%
-1.53%
$ 13.17M
$ 20.70M
5
ALI
ALI
ALI
$ 0.001044
0.00%
0.00%
-0.48%
$ 9.52M
$ 7.13M
6
Doodles
Doodles
DOOD
$ 0.001141
+0.26%
+0.53%
-9.75%
$ 8.88M
$ 50.33M
7
Milady Cult Coin
Milady Cult Coin
CULT
$ 0.00012117
+0.13%
+0.01%
-6.15%
$ 5.68M
$ 150.55K
8
Captain Kuma
Captain Kuma
KUMA
$ 0.00160602
0.00%
+0.00%
-15.91%
$ 1.45M
$ 3.91K
9
mfercoin
mfercoin
MFER
$ 0.00045658
+0.13%
-0.00%
+2.89%
$ 456.59K
$ 803.90
10
CyberKongz
CyberKongz
KONG
$ 0.00070714
+0.01%
-0.04%
+9.58%
$ 272.60K
$ 576.32
11
Grow
Grow
$GROW
$ 1.58085E-7
0.00%
-3.30%
0.00%
$ 15.81K
--
12
Moonbirds
Moonbirds
BIRB
$ 0.05016
+0.58%
-1.68%
+1.43%
--
$ 1.09M

Tez-tez verilən suallar

NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $589.75M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər tokenləri arasında PENGU son 24 saat ərzində 2.96% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər tokeni izləyir. Populyar NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər tokenlərinə PENGU, APE, LION daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $589.75M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin NFT Layihələri tərəfindən Airdropped Tokenlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.