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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Süni intellekt Mem tokenləri

Süni intellekt Mem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,502.9
+0.13%
+0.36%
+1.42%
$ 1.29T
$ 4.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,922.66
+0.19%
+1.15%
+1.89%
$ 232.01B
$ 76.68K
3
Solana
Solana
SOL
$ 77.57
+0.26%
+1.63%
+2.05%
$ 44.97B
$ 430.29K
4
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 192.39
-0.10%
+0.08%
-3.93%
$ 2.12B
$ 4.63K
5
Ribbita by Virtuals
Ribbita by Virtuals
TIBBIR
$ 0.23532
-0.14%
+20.68%
+64.78%
$ 235.08M
$ 1.61M
6
FARTCOIN
FARTCOIN
FARTCOIN
$ 0.14398
+1.23%
+0.53%
+7.26%
$ 143.52M
$ 795.61K
7
Kaia
Kaia
KAIA
$ 0.02257
+0.85%
+1.03%
-13.66%
$ 143.17M
$ 2.75M
8
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06367
+0.19%
+0.94%
-0.58%
$ 126.22M
$ 882.97K
9
Horizen
Horizen
ZEN
$ 3.861
+0.16%
-2.18%
-4.55%
$ 69.85M
$ 17.00K
10
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2642
+0.45%
-0.49%
+2.87%
$ 63.41M
$ 372.67K
11
S
S
S
$ 0.02135
+0.14%
-0.47%
-6.12%
$ 61.40M
$ 2.92M
12
Turbo
Turbo
TURBO
$ 0.0007712
+0.67%
-0.04%
-3.78%
$ 53.18M
$ 84.02M
13
Zerebro
Zerebro
ZEREBRO
$ 0.041671
-0.03%
-0.53%
+9.44%
$ 41.47M
$ 1.88M
14
Tutorial
Tutorial
TUT
$ 0.037726
-2.31%
-12.69%
-33.75%
$ 31.39M
$ 34.82M
15
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04223
+0.19%
+1.52%
-2.79%
$ 29.92M
$ 2.08M
16
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0.01984
+0.25%
-1.44%
-2.89%
$ 25.86M
$ 3.74M
17
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.017569
+0.94%
-1.84%
+5.39%
$ 17.54M
$ 5.92M
18
Aixbt
Aixbt
AIXBT
$ 0.01742
+0.40%
+0.06%
-4.40%
$ 17.35M
$ 3.51M
19
IQ
IQ
IQ
$ 0.0005952
-0.35%
-1.02%
-4.95%
$ 15.66M
$ 94.40M
20
Claude Crab
Claude Crab
CRABAI
$ 0.00154748
0.00%
--
+0.04%
$ 14.70M
$ 24.65
21
Animecoin
Animecoin
ANIME
$ 0.002382
+0.17%
+0.17%
-1.53%
$ 13.17M
$ 20.70M
22
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01261
+0.08%
-0.24%
-6.33%
$ 12.58M
$ 4.37M
23
AVA
AVA
AVA
$ 0.17
+0.30%
-1.45%
-7.17%
$ 12.43M
$ 296.49K
24
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001612
+0.19%
-2.71%
-3.64%
$ 12.21M
$ 34.90B
25
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.03563
+0.06%
+8.25%
+6.21%
$ 12.17M
$ 4.42M
26
tokenbot
tokenbot
CLANKER
$ 12.11
+0.25%
-0.98%
-3.50%
$ 11.95M
$ 6.03K
27
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.011798
-0.15%
-2.54%
+2.11%
$ 11.76M
$ 6.67M
28
Bitchemical Token
Bitchemical Token
BCHEM
$ 0.01351367
0.00%
--
0.00%
$ 11.48M
$ 10.00
29
$ 0.0148
+0.41%
+0.47%
-1.20%
$ 10.57M
$ 3.64M
30
PYTHIA
PYTHIA
PYTHIA
$ 0.01010562
+0.04%
+0.16%
+15.51%
$ 10.09M
$ 37.84K
31
CorgiAI
CorgiAI
CORGIAI
$ 2.71E-5
-0.11%
+0.90%
+0.71%
$ 9.79M
--
32
The AI Prophecy
The AI Prophecy
ACT
$ 0.010178
+0.77%
+0.87%
+2.52%
$ 9.71M
$ 5.91M
33
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06129
-0.02%
+0.44%
-1.00%
$ 8.07M
$ 907.67K
34
AI COMPANIONS
AI COMPANIONS
AIC
$ 0.009062
-1.96%
-10.67%
-21.01%
$ 6.80M
$ 6.10M
35
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.005991
-0.13%
-1.57%
+39.44%
$ 6.00M
$ 12.46M
36
Delysium
Delysium
AGI
$ 0.002488
-0.04%
+4.50%
-5.08%
$ 4.98M
$ 29.42M
37
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0.3514
-0.59%
+1.88%
-2.52%
$ 4.76M
$ 183.64K
38
GROK
GROK
GROK
$ 0.0005877
+0.58%
+3.13%
+6.65%
$ 3.73M
$ 96.97M
39
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.144
0.00%
+0.53%
+2.53%
$ 3.46M
$ 12.02K
40
DebtReliefBot
DebtReliefBot
DRB
$ 2.819E-5
-0.14%
+4.30%
+1.44%
$ 2.82M
--
41
KiraKuru
KiraKuru
KRA
$ 0.00270719
+0.27%
--
+2.10%
$ 2.71M
$ 102.04
42
Zen AI
Zen AI
ZAI
$ 0.00076552
+0.30%
--
+14.20%
$ 2.34M
$ 7.01
43
BORGY
BORGY
$BORGY
$ 2.746E-5
+0.33%
+5.40%
+6.43%
$ 2.11M
--
44
Wen
Wen
WEN
$ 0.000002843
+0.46%
-2.23%
-17.56%
$ 2.07M
$ 20.31B
45
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.0165
-1.73%
-10.06%
-14.14%
$ 1.84M
$ 2.57M
46
B-Lucky
B-Lucky
LUCKY
$ 0.001776
0.00%
+0.45%
-8.22%
$ 1.78M
$ 3.63M
47
Moby AI
Moby AI
MOBY
$ 0.00163878
+0.61%
-0.08%
-6.83%
$ 1.64M
$ 602.17K
48
KiboShib
KiboShib
KIBSHI
$ 1.63E-6
0.00%
+0.10%
-9.94%
$ 1.63M
--
49
AIDOGE
AIDOGE
AIDOGE
$ 0.000000000009178
-0.13%
-0.22%
-7.66%
$ 1.60M
$ 6,354.43T
50
Yunai by Virtuals
Yunai by Virtuals
YUNAI
$ 0.00152484
0.00%
+0.01%
-0.07%
$ 1.52M
$ 48.98

Tez-tez verilən suallar

Süni intellekt Mem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Süni intellekt Mem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 230 tokenləri və ümumi $1573.11B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Süni intellekt Mem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Süni intellekt Mem tokenləri arasında CYB3RWR3N son 24 saat ərzində 28.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Süni intellekt Mem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 230 Süni intellekt Mem tokeni izləyir. Populyar Süni intellekt Mem tokenlərinə BTC, ETH, SOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Süni intellekt Mem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Süni intellekt Mem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1573.11B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Süni intellekt Mem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.