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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Süni intellekt Agent Başlatma Paneli tokenləri

Süni intellekt Agent Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05707
-0.38%
+4.59%
+7.64%
$ 1.32B
$ 1.04M
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5746
+0.31%
-1.08%
-1.14%
$ 377.48M
$ 207.47K
3
FET
FET
FET
$ 0.1214
-0.25%
-0.90%
-10.29%
$ 273.78M
$ 3.04M
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05887
+0.48%
-1.04%
+1.80%
$ 114.54M
$ 969.54K
5
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.01179
+0.17%
-0.51%
-10.39%
$ 85.48M
$ 5.59M
6
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02756
+0.36%
-0.25%
-14.60%
$ 45.94M
$ 2.12M
7
Gravity
Gravity
G
$ 0.003962
-0.35%
+1.85%
+11.95%
$ 42.97M
$ 29.59M
8
Rei
Rei
REI
$ 0.01904275
+1.57%
-0.14%
-22.61%
$ 19.04M
$ 492.71K
9
IQ
IQ
IQ
$ 0.0005952
-0.35%
-1.02%
-4.95%
$ 15.66M
$ 94.40M
10
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04028
+0.35%
+1.00%
+1.00%
$ 13.53M
$ 1.88M
11
Griffain.com
Griffain.com
GRIFFAIN
$ 0.011798
-0.15%
-2.54%
+2.11%
$ 11.76M
$ 6.67M
12
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02027
+0.80%
-2.78%
+2.53%
$ 7.96M
$ 3.06M
13
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004908
+0.93%
-0.81%
+0.04%
$ 4.89M
$ 11.64M
14
NetX
NetX
NETX
$ 0.1911
+0.05%
-0.42%
-7.14%
$ 4.42M
$ 293.02K
15
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01894
-0.05%
+0.16%
-23.75%
$ 4.23M
$ 3.37M
16
World3
World3
WAI
$ 0.00841189
-0.01%
+0.00%
+0.36%
$ 2.85M
$ 61.16K
17
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005319
+0.47%
+0.06%
-4.55%
$ 2.05M
$ 52.60M
18
Waveform by Virtuals
Waveform by Virtuals
WAVE
$ 0.00195227
+0.09%
-0.32%
+115.55%
$ 1.95M
$ 24.40K
19
Spectral
Spectral
SPEC
$ 0.03584522
+0.11%
0.00%
+0.11%
$ 1.91M
$ 7.46K
20
Amiko
Amiko
AMIKO
$ 0.00220894
+0.30%
+0.03%
+1.41%
$ 1.80M
$ 1.90K
21
Cod3x
Cod3x
CDX
$ 0.02212728
+0.16%
+0.04%
+35.54%
$ 1.08M
$ 232.91
22
HyperGPT
HyperGPT
HGPT
$ 0.0011416
+0.01%
+1.26%
-2.34%
$ 1.06M
$ 111.12M
23
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.47
+0.29%
+0.03%
+2.06%
$ 1.04M
$ 8.80
24
Vertical AI
Vertical AI
VERTAI
$ 0.0122896
+0.17%
-0.00%
-2.21%
$ 1.01M
$ 2.64K
25
Warden
Warden
WARD
$ 0.003023
+0.10%
-1.24%
+0.60%
$ 756.72K
$ 30.10M
26
Balance
Balance
EPT
$ 0.00031222
+1.47%
+0.02%
-5.92%
$ 723.28K
$ 225.61K
27
ARC
ARC
ARC
$ 0.000518
+0.78%
-3.90%
-9.12%
$ 533.54K
$ 450.73K
28
Maiga
Maiga
MAIGA
$ 0.00186595
-0.18%
-0.14%
-33.02%
$ 522.47K
$ 62.26K
29
StrikeBit AI
StrikeBit AI
STRIKE
$ 0.0024089
+0.29%
-0.12%
-49.90%
$ 505.63K
$ 65.61K
30
EternalAI
EternalAI
EAI
$ 0.00147759
0.00%
--
+1.73%
$ 470.57K
$ 2.64
31
SwarmNode.ai
SwarmNode.ai
SNAI
$ 0.0004342
-0.69%
+2.93%
+2.81%
$ 432.20K
$ 125.61M
32
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
33
Xeleb Protocol
Xeleb Protocol
XCX
$ 0.0037259
+0.69%
+0.21%
-16.19%
$ 403.34K
$ 15.50M
34
BORT
BORT
BORT
$ 0.00039514
+0.07%
-0.11%
-5.85%
$ 384.79K
$ 72.36K
35
Solaris AI
Solaris AI
SOLARIS
$ 0.00027309
+0.28%
+0.00%
+4.28%
$ 273.07K
$ 51.31
36
ArchAI
ArchAI
ARCHAI
$ 0.0005858
0.00%
0.00%
-1.10%
$ 259.49K
$ 45.40
37
Instaclaw
Instaclaw
INSTACLAW
$ 0.00059514
+0.21%
-0.03%
-11.80%
$ 254.14K
$ 451.44
38
Simmi Token
Simmi Token
SIMMI
$ 2.52E-6
0.00%
+3.10%
+2.86%
$ 251.79K
--
39
ORBOFI
ORBOFI
OBI
$ 0.00016
0.00%
+0.25%
-12.68%
$ 230.15K
$ 176.72K
40
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 2.01E-6
0.00%
-3.70%
+19.64%
$ 200.83K
--
41
Rabbi Schlomo by Virtuals
Rabbi Schlomo by Virtuals
SHEKEL
$ 0.00019187
-0.18%
-0.02%
-34.30%
$ 191.84K
$ 126.10
42
Dasha
Dasha
VVAIFU
$ 0.00019142
+0.17%
+0.01%
-4.18%
$ 190.13K
$ 154.59
43
Primis Protocol
Primis Protocol
PRIMIS
$ 0.00018052
+0.22%
-0.05%
+27.59%
$ 180.52K
$ 3.72K
44
0xMonk by Virtuals
0xMonk by Virtuals
MONK
$ 0.00017499
0.00%
--
-2.75%
$ 174.99K
$ 6.30
45
SuiAI
SuiAI
SUAI
$ 0.00015164
+0.16%
-0.02%
-13.82%
$ 151.61K
$ 1.36K
46
STYLE Token
STYLE Token
STYLE
$ 0.00013071
0.00%
--
0.00%
$ 106.72K
$ 7.14
47
minidev
minidev
MINI
$ 1.34E-6
0.00%
+0.70%
-7.59%
$ 95.60K
--
48
Hermes OS
Hermes OS
HERMESOS
$ 7.833E-7
0.00%
-0.20%
-2.88%
$ 78.33K
--
49
FOMO
FOMO
FOMO
$ 7.17303E-7
+0.09%
+1.80%
+55.98%
$ 71.72K
--
50
Node Sphere AI
Node Sphere AI
NSAI
$ 7.126E-5
0.00%
+0.80%
-4.76%
$ 71.25K
--

Tez-tez verilən suallar

Süni intellekt Agent Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Süni intellekt Agent Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 86 tokenləri və ümumi $2.37B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Süni intellekt Agent Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Süni intellekt Agent Başlatma Paneli tokenləri arasında BAC son 24 saat ərzində 11.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Süni intellekt Agent Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 86 Süni intellekt Agent Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar Süni intellekt Agent Başlatma Paneli tokenlərinə SKY, VIRTUAL, FET daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Süni intellekt Agent Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Süni intellekt Agent Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.37B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Süni intellekt Agent Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.