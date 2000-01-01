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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Macəra Oyunları tokenləri

Macəra Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.884
+0.42%
-0.89%
-0.03%
$ 21.19M
$ 28.23K
2
AriaAI
AriaAI
ARIA
$ 0.03563
+0.06%
+8.25%
+6.21%
$ 12.17M
$ 4.42M
3
PepeCoin
PepeCoin
PEPECOIN
$ 0.07474
-0.65%
+1.17%
+6.87%
$ 7.98M
$ 756.09K
4
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01790622
0.00%
+0.00%
+2.35%
$ 1.67M
$ 120.12
5
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.12973E-7
+0.07%
+1.00%
+1.54%
$ 1.13M
--
6
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.198146
0.00%
-0.01%
-2.79%
$ 555.88K
$ 152.62
7
Matchain
Matchain
MAT
$ 0.03413
-0.18%
-1.16%
-4.88%
$ 554.71K
$ 1.67M
8
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 1.8985E-8
-0.01%
0.00%
-29.73%
$ 489.02K
--
9
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00976421
+0.12%
-0.00%
+0.93%
$ 478.15K
$ 269.88
10
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000729
-0.14%
-2.02%
+0.55%
$ 454.30K
$ 20.20M
11
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00815501
+0.06%
-0.01%
+0.11%
$ 242.75K
$ 816.90
12
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114225
0.00%
0.00%
-0.36%
$ 219.09K
$ 1.31
13
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.468E-12
0.00%
+0.50%
-3.91%
$ 137.28K
--
14
Castle Of Blackwater
Castle Of Blackwater
COBE
$ 0.00149526
0.00%
--
0.00%
$ 89.42K
$ 84.43
15
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 53.13K
--
16
Defina Finance
Defina Finance
FINA
$ 0.00053909
-0.14%
-0.00%
-0.73%
$ 31.82K
$ 12.59
17
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00423859
0.00%
--
-4.55%
$ 27.34K
$ 1.19
18
Pankito
Pankito
PAN
$ 0.00042279
0.00%
--
-0.03%
$ 25.37K
$ 1.03
19
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--
20
SLOVE
SLOVE
SLOVE
$ 0.00012822
+0.20%
0.00%
-6.21%
$ 11.54K
$ 3.29
21
Palio
Palio
PAL
$ 0.000702
+0.03%
-0.30%
-2.01%
--
$ 85.60M

Tez-tez verilən suallar

Macəra Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Macəra Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 21 tokenləri və ümumi $47.52M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Macəra Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Macəra Oyunları tokenləri arasında ARIA son 24 saat ərzində 8.25% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Macəra Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 21 Macəra Oyunları tokeni izləyir. Populyar Macəra Oyunları tokenlərinə ILV, ARIA, PEPECOIN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Macəra Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Macəra Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $47.52M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Macəra Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.