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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Fəaliyyət Oyunları tokenləri

Fəaliyyət Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.1466
0.00%
+17.37%
+74.53%
$ 27.41M
$ 901.68K
2
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02307
-0.30%
-2.61%
-7.60%
$ 10.01M
$ 2.38M
3
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.03027
-0.30%
-1.98%
+2.37%
$ 7.47M
$ 2.00M
4
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002991
+1.05%
-0.60%
-4.56%
$ 7.07M
$ 18.97M
5
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01355
+0.07%
+5.04%
+7.03%
$ 6.77M
$ 4.27M
6
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.00556
-0.02%
+0.94%
-1.19%
$ 2.21M
$ 10.72M
7
WAGMI Games
WAGMI Games
WAGMIGAMES
$ 5.45737E-7
+0.07%
-3.60%
+8.61%
$ 1.16M
--
8
Seraph
Seraph
SERAPH
$ 0.00344961
0.00%
+0.01%
+0.59%
$ 1.10M
$ 166.10K
9
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.02149
+1.34%
-0.42%
-64.98%
$ 963.07K
$ 3.60M
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.00109318
0.00%
+0.07%
-5.84%
$ 958.96K
$ 3.23K
11
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01163545
+0.29%
+0.02%
+1.04%
$ 677.52K
$ 181.22
12
Katana Inu
Katana Inu
KATA
$ 0.00001517
-0.26%
+1.00%
-1.17%
$ 567.32K
$ 1.13B
13
Pirate Nation Token
Pirate Nation Token
PIRATE
$ 0.00074433
+0.06%
+0.79%
-1.78%
$ 538.23K
$ 259.07K
14
MemeFi
MemeFi
MEMEFI
$ 4.662E-5
0.00%
+19.60%
-15.16%
$ 466.24K
--
15
QORPO
QORPO
QORPO
$ 0.000729
-0.14%
-2.02%
+0.55%
$ 454.30K
$ 20.20M
16
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01846
-0.70%
-3.04%
+2.32%
$ 360.38K
$ 3.27M
17
MagicCraft
MagicCraft
MCRT
$ 6.671E-5
0.00%
+3.60%
+12.70%
$ 336.11K
--
18
Bombie
Bombie
BOMB
$ 3.218E-5
0.00%
0.00%
+167.50%
$ 289.64K
--
19
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00815501
+0.06%
-0.01%
+0.11%
$ 242.75K
$ 816.90
20
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00113095
-0.02%
-0.02%
+0.88%
$ 240.27K
$ 345.32
21
Cryowar
Cryowar
CWAR
$ 0.00072947
+0.20%
-0.02%
-11.30%
$ 219.70K
$ 294.72
22
Neuron
Neuron
NRN
$ 0.000209
0.00%
--
+0.01%
$ 209.00K
$ 17.02
23
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00043088
-2.86%
-0.11%
-6.87%
$ 174.79K
$ 1.31K
24
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.00030957
+0.19%
-0.01%
-9.26%
$ 168.18K
$ 306.19
25
Champignons of Arborethia
Champignons of Arborethia
CHAMPZ
$ 0.00016127
+0.26%
+0.04%
+0.66%
$ 161.28K
$ 295.81
26
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01437569
+0.15%
--
-0.56%
$ 158.60K
$ 504.40
27
Relic
Relic
RELIC
$ 0.00014228
+0.20%
+0.23%
+62.92%
$ 142.24K
$ 13.45K
28
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00134282
-0.08%
-0.00%
+13.79%
$ 129.58K
$ 10.36
29
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 9.944E-5
+0.24%
-13.60%
+43.93%
$ 92.58K
--
30
REVV
REVV
REVV
$ 7.662E-5
+0.07%
-1.00%
0.00%
$ 85.07K
--
31
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.00193758
0.00%
--
+0.68%
$ 83.46K
$ 7.86
32
MoonPrime Games
MoonPrime Games
LUNAR
$ 9.246E-5
0.00%
-0.50%
-1.63%
$ 82.80K
--
33
NFT Champions
NFT Champions
CHAMP
$ 5.313E-5
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 53.13K
--
34
ISLAND Token
ISLAND Token
ISLAND
$ 0.00031236
+0.21%
-0.03%
-12.30%
$ 53.07K
$ 1.22K
35
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.00018466
0.00%
--
-10.01%
$ 42.64K
$ 1.38
36
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
0.00%
$ 34.37K
$ 52.52K
37
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.27E-6
0.00%
+0.10%
0.00%
$ 32.19K
--
38
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00049862
0.00%
--
+0.57%
$ 30.63K
$ 7.39
39
Hive Game Token
Hive Game Token
HGT
$ 8.49E-6
0.00%
+0.10%
+0.59%
$ 26.35K
--
40
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
0.00%
$ 24.10K
$ 4.57
41
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.802E-5
0.00%
+1.80%
+1.82%
$ 23.78K
--
42
GG
GG
GGTK
$ 0.00058763
0.00%
--
0.00%
$ 21.04K
$ 5.74
43
Materium
Materium
MTRM
$ 0.00105607
0.00%
--
0.00%
$ 19.98K
$ 11.87
44
Light Speed Cat
Light Speed Cat
LSCAT
$ 0.00023476
0.00%
--
-1.39%
$ 18.56K
$ 13.19
45
Dark Frontiers
Dark Frontiers
DARK
$ 7.741E-5
0.00%
+0.60%
-0.17%
$ 16.66K
--
46
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017393
0.00%
--
+0.07%
$ 15.27K
$ 1.90
47
SENATE
SENATE
SENATE
$ 0.00010113
0.00%
+0.01%
-13.59%
$ 14.86K
$ 18.65
48
AndreyWTR
AndreyWTR
WTR
$ 1.554E-5
0.00%
+2.40%
+2.51%
$ 14.74K
--
49
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.104E-5
0.00%
-0.90%
-25.20%
$ 13.58K
--
50
Unfettered Ecosystem
Unfettered Ecosystem
SOULS
$ 1.212E-5
0.00%
+0.80%
0.00%
$ 13.23K
--

Tez-tez verilən suallar

Fəaliyyət Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Fəaliyyət Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 53 tokenləri və ümumi $71.51M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Fəaliyyət Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Fəaliyyət Oyunları tokenləri arasında MEMEFI son 24 saat ərzində 19.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Fəaliyyət Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 53 Fəaliyyət Oyunları tokeni izləyir. Populyar Fəaliyyət Oyunları tokenlərinə STAR, GODS, MAVIA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Fəaliyyət Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Fəaliyyət Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $71.51M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Fəaliyyət Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.