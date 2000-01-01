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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Hesab Abstraksiyası tokenləri

Hesab Abstraksiyası sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3843
-0.08%
+0.13%
-7.18%
$ 164.94M
$ 163.66K
2
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.005962
-0.59%
-7.79%
-46.17%
$ 24.16M
$ 15.03M
3
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002537
+0.47%
-0.51%
-0.47%
$ 23.97M
$ 22.03M
4
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003296
+0.37%
+0.76%
-4.46%
$ 20.42M
$ 17.54M
5
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.01755
-0.11%
-11.90%
-42.97%
$ 17.48M
$ 5.93M
6
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.0229
0.00%
-3.67%
+0.31%
$ 12.30M
$ 3.05M
7
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0.01295188
-0.21%
0.00%
-1.26%
$ 9.39M
$ 29.28K
8
Send
Send
SEND
$ 0.01672952
+1.12%
+0.01%
-1.61%
$ 5.95M
$ 3.96K
9
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0.2077
-0.10%
-0.72%
-3.19%
$ 1.63M
$ 40.84K
10
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.47
+0.29%
+0.03%
+2.06%
$ 1.04M
$ 8.80
11
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001785
-0.06%
-0.39%
-1.43%
$ 392.71K
$ 31.56M
12
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0.02399896
+0.16%
--
+3.56%
$ 264.00K
$ 186.15
13
Pillar
Pillar
PLR
$ 0.00069619
+0.20%
0.00%
+0.41%
$ 180.56K
$ 14.28
14
Pecunity
Pecunity
PEC
$ 0.00685537
+0.01%
+0.01%
-0.24%
$ 121.45K
$ 99.38
15
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
16
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.276E-5
-0.12%
+0.40%
+0.40%
$ 56.23K
--
17
c0mpute
c0mpute
ZERO
$ 0.001766
-0.95%
+13.59%
-31.20%
--
$ 35.20M
18
NERO
NERO
NERO
$ 0.0013
-0.15%
+0.31%
-0.69%
--
$ 18.84M
19
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0.05484
+1.87%
+3.88%
+15.23%
--
$ 5.40M

Tez-tez verilən suallar

Hesab Abstraksiyası tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Hesab Abstraksiyası tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 19 tokenləri və ümumi $282.37M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Hesab Abstraksiyası tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Hesab Abstraksiyası tokenləri arasında ZERO son 24 saat ərzində 13.59% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Hesab Abstraksiyası tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 19 Hesab Abstraksiyası tokeni izləyir. Populyar Hesab Abstraksiyası tokenlərinə TWT, HOME, IOTX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Hesab Abstraksiyası kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Hesab Abstraksiyası tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $282.37M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Hesab Abstraksiyası sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.