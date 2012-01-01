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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Abstrakt Ekosistem tokenləri

Abstrakt Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.762
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
2
Pudgy Penguins
Pudgy Penguins
PENGU
$ 0.006217
+0.68%
+2.96%
-1.14%
$ 390.99M
$ 26.15M
3
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 64,691
+0.12%
+0.00%
+1.36%
$ 223.94M
$ 69.14K
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.99969
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 34.25M
$ 3.53M
6
Rekt
Rekt
REKTCOIN
$ 0.0000001024
+0.29%
+2.27%
+2.55%
$ 28.80M
$ 281.57B
7
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277012
-0.65%
+0.00%
-6.31%
$ 15.01M
$ 32.59K
8
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01967
0.00%
+1.87%
+3.32%
$ 14.96M
$ 2.82M
9
Orderly Network
Orderly Network
ORDER
$ 0.0275
+0.36%
-1.43%
-2.14%
$ 10.71M
$ 1.81M
10
Allo
Allo
RWA
$ 0.001142
-0.09%
-0.87%
-4.12%
$ 2.05M
$ 46.02M
11
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00284498
0.00%
--
+0.95%
$ 1.30M
$ 244.69
12
Froth
Froth
FROTH
$ 0.00096266
0.00%
+0.12%
+1.01%
$ 942.29K
$ 112.28
13
Abster
Abster
ABSTER
$ 0.00086918
+0.28%
+0.01%
-12.59%
$ 861.18K
$ 376.82
14
God The Dog
God The Dog
GOD
$ 0.00041435
-0.30%
+0.02%
-7.42%
$ 410.82K
$ 136.59
15
Bigcoin
Bigcoin
BIG
$ 0.0228436
+0.39%
+0.30%
+7.82%
$ 227.61K
$ 1.55K
16
Polly
Polly
POLLY
$ 0.00020404
+0.10%
+0.01%
+1.98%
$ 203.88K
$ 118.46
17
Abstract Liquid Staked ETH
Abstract Liquid Staked ETH
ABSETH
$ 2,012.69
+0.20%
+0.03%
+4.46%
$ 171.79K
$ 3.97K
18
KONA
KONA
KONA
$ 8.23
+0.12%
-0.01%
+6.33%
$ 142.21K
$ 416.20
19
LOL Land
LOL Land
LOL
$ 2.427E-5
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 121.34K
--
20
SMOL
SMOL
SMOL
$ 0.00013117
0.00%
--
+6.18%
$ 110.57K
$ 13.34
21
RETSBA
RETSBA
RETSBA
$ 0.00012996
+0.15%
+0.02%
-17.90%
$ 106.30K
$ 31.34
22
CHAD Token
CHAD Token
CHAD
$ 2.084E-5
0.00%
+4.20%
+3.27%
$ 104.20K
--
23
GRIND
GRIND
GRIND
$ 1.28E-6
0.00%
+1.90%
+1.59%
$ 99.53K
--
24
Noot Noot
Noot Noot
NOOT
$ 8.051E-5
+0.07%
-2.40%
-1.94%
$ 80.51K
--
25
Aborean
Aborean
ABX
$ 0.0002617
+0.28%
+0.01%
-20.19%
$ 79.81K
$ 557.43
26
Absters Girl
Absters Girl
ABBY
$ 5.817E-5
0.00%
+1.10%
0.00%
$ 57.87K
--
27
UWU 69
UWU 69
UWU69
$ 5.379E-5
-2.02%
-9.10%
+37.29%
$ 54.44K
--
28
Chengu
Chengu
CHENGU
$ 4.741E-5
+0.06%
+1.30%
+0.77%
$ 46.99K
--
29
BORNE
BORNE
BORNE
$ 0.00105973
0.00%
-0.02%
-7.37%
$ 43.62K
$ 488.76
30
GALAXIS Token
GALAXIS Token
GALAXIS
$ 2.103E-5
0.00%
+1.60%
-5.36%
$ 35.69K
--
31
gBLUE
gBLUE
GBLUE
$ 2.39
0.00%
+0.03%
-8.78%
$ 35.38K
$ 159.33
32
Plan Bee
Plan Bee
PLANB
$ 2.943E-5
+0.51%
+3.40%
-2.74%
$ 29.14K
--
33
Thank You Abstract God
Thank You Abstract God
TYAG
$ 2.449E-5
0.00%
+2.00%
-8.52%
$ 24.27K
--
34
Peengu
Peengu
PEENGU
$ 1.927E-5
0.00%
+0.10%
-1.58%
$ 19.00K
--
35
Boost
Boost
BOOST
$ 3.042E-5
-0.82%
-6.10%
-12.89%
$ 18.83K
--
36
Gugo
Gugo
GUGO
$ 1.851E-5
0.00%
-5.00%
-15.25%
$ 18.33K
--
37
Grow
Grow
$GROW
$ 1.58085E-7
0.00%
-3.30%
0.00%
$ 15.81K
--
38
ABSCHAD
ABSCHAD
CHAD
$ 1.564E-5
0.00%
-0.60%
+1.03%
$ 15.52K
--
39
We Will Huddle
We Will Huddle
HUDDLE
$ 1.086E-5
0.00%
-4.00%
0.00%
$ 10.77K
--
40
Yup
Yup
YUP
$ 1.037E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 10.27K
--

Tez-tez verilən suallar

Abstrakt Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Abstrakt Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 40 tokenləri və ümumi $7.26B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Abstrakt Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Abstrakt Ekosistem tokenləri arasında CHAD son 24 saat ərzində 4.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Abstrakt Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 40 Abstrakt Ekosistem tokeni izləyir. Populyar Abstrakt Ekosistem tokenlərinə LINK, PENGU, GTBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Abstrakt Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Abstrakt Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.26B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Abstrakt Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.