Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Aave Tokenləri tokenləri

Aave Tokenləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1 917,19
0,00%
+0,01%
+1,62%
$ 4,62B
--
2
Staked Aave
Staked Aave
STKAAVE
$ 88,34
+0,95%
-0,00%
+0,19%
$ 216,38M
$ 123,48
3
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1,13
0,00%
-0,03%
-3,42%
$ 123,58M
$ 321,66K
4
Aave v3 cbETH
Aave v3 cbETH
ACBETH
$ 2 186,24
+0,24%
+0,01%
+1,94%
$ 106,56M
--
5
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0,999958
0,00%
--
0,00%
$ 71,35M
$ 3,29
6
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1,032
0,00%
--
+0,10%
$ 40,73M
$ 4,28K
7
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2 053,97
+0,11%
+0,01%
+1,81%
$ 20,76M
$ 12,00K
8
Aave WETH
Aave WETH
AWETH
$ 1 921,42
+0,23%
+0,01%
+2,04%
$ 12,23M
--
9
Aave Polygon WETH
Aave Polygon WETH
AMWETH
$ 1 921,42
+0,23%
+0,01%
+2,04%
$ 6,56M
--
10
Matic Aave Interest Bearing USDC
Matic Aave Interest Bearing USDC
MAUSDC
$ 1,13
0,00%
0,00%
-1,74%
$ 6,47M
$ 1,49
11
Aave v3 LUSD
Aave v3 LUSD
ALUSD
$ 1,003
0,00%
0,00%
-0,10%
$ 2,12M
--
12
Wrapped Aave Base USDC
Wrapped Aave Base USDC
WABASUSDC
$ 1,005
0,00%
-0,12%
-11,84%
$ 831,46K
$ 2,91K
13
Wrapped Aave Base GHO
Wrapped Aave Base GHO
WABASGHO
$ 0,953263
0,00%
-0,05%
-10,32%
$ 613,17K
$ 4,29K
14
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
Wrapped Aave Ethereum Lido wstETH
WAETHLIDOWSTETH
$ 2 393,24
+0,17%
+0,01%
+2,21%
$ 521,36K
$ 100,99K
15
Aave v3 OP
Aave v3 OP
AOP
$ 0,082187
+0,39%
-0,00%
-4,67%
$ 318,86K
--
16
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
Wrapped Aave Arbitrum USDCn
WAARBUSDCN
$ 1,18
0,00%
+0,00%
0,00%
$ 303,74K
$ 79,54K
17
Aave v3 FRAX
Aave v3 FRAX
AFRAX
$ 0,991294
0,00%
0,00%
+0,07%
$ 215,22K
--
18
Wrapped Aave Arbitrum WETH
Wrapped Aave Arbitrum WETH
WAARBWETH
$ 2 049,48
0,00%
+0,01%
+1,83%
$ 174,29K
$ 7,80
19
Wrapped Aave Base WETH
Wrapped Aave Base WETH
WABASWETH
$ 1 946,69
+0,15%
-0,02%
-1,65%
$ 124,59K
$ 209,53
20
Wrapped Aave Arbitrum GHO
Wrapped Aave Arbitrum GHO
WAARBGHO
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 123,87K
$ 22,59K
21
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
Wrapped Aave Ethereum Lido GHO
WAETHLIDOGHO
$ 0,998667
0,00%
-0,03%
-3,79%
$ 114,52K
$ 321,70K
22
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
Wrapped Aave Ethereum Lido WETH
WAETHLIDOWETH
$ 1 998,88
+0,15%
+0,00%
+2,19%
$ 95,13K
$ 74,13K
23
Wrapped Aave Arbitrum USDT
Wrapped Aave Arbitrum USDT
WAARBUSDT
$ 1,23
0,00%
0,00%
0,00%
$ 71,60K
$ 34,82K
24
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
Wrapped Aave Arbitrum wstETH
WAARBWSTETH
$ 2 224,6
0,00%
--
-5,10%
$ 65,26K
$ 2,84K
25
Aave v3 BAL
Aave v3 BAL
ABAL
$ 0,106456
0,00%
+0,01%
+1,00%
$ 51,20K
--
26
Wrapped Aave Base wstETH
Wrapped Aave Base wstETH
WABASWSTETH
$ 2 417,98
+0,72%
+0,02%
+2,90%
$ 26,94K
$ 13,87
27
Wrapped Aave Base EURC
Wrapped Aave Base EURC
WABASEURC
$ 1,13
0,00%
+0,00%
-5,83%
$ 25,69K
$ 1,54K
28
Wrapped Aave Gnosis WETH
Wrapped Aave Gnosis WETH
WAGNOWETH
$ 1 921,52
+0,19%
+0,01%
+0,78%
$ 9,46K
$ 83,91K

Tez-tez verilən suallar

Aave Tokenləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Aave Tokenləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 28 tokenləri və ümumi $5.23B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Aave Tokenləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Aave Tokenləri tokenləri arasında WABASWSTETH son 24 saat ərzində 0.02% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Aave Tokenləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 28 Aave Tokenləri tokeni izləyir. Populyar Aave Tokenləri tokenlərinə AWETH, STKAAVE, WAETHUSDT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Aave Tokenləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Aave Tokenləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $5.23B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Aave Tokenləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.