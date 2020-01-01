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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı aarna Vault Tokens tokenləri

aarna Vault Tokens sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
aarna atvPTmax
aarna atvPTmax
ATVPTMAX
$ 1.025
0.00%
0.00%
0.00%
$ 354.76K
--
2
aarna atv111
aarna atv111
ATV111
$ 105.28
0.00%
0.00%
+0.06%
$ 87.96K
--
3
aarna afi 802v2
aarna afi 802v2
AFI 802V2
$ 21.06
-0.24%
+0.00%
+0.10%
$ 37.77K
--
4
aarna atv 808
aarna atv 808
ATV808
$ 52.41
-0.21%
+0.00%
+0.54%
$ 20.51K
--

Tez-tez verilən suallar

aarna Vault Tokens tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
aarna Vault Tokens tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $501.00K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən aarna Vault Tokens tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən aarna Vault Tokens tokenləri arasında ATV808 son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər aarna Vault Tokens tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 aarna Vault Tokens tokeni izləyir. Populyar aarna Vault Tokens tokenlərinə ATVPTMAX, ATV111, AFI 802V2 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
aarna Vault Tokens kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün aarna Vault Tokens tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $501.00K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin aarna Vault Tokens sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.