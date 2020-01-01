Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı 0g Ekosistem tokenləri

0g Ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,916.79
0.00%
+0.01%
+2.24%
$ 14.00M
$ 343.95K
2
Gimo Staked 0G
Gimo Staked 0G
ST0G
$ 0.221306
0.00%
--
0.00%
$ 3.17M
$ 1.29
3
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.25M
--
4
Wrapped 0G
Wrapped 0G
W0G
$ 0.139692
+0.57%
-0.04%
-13.11%
$ 1.69M
$ 8.52K

Tez-tez verilən suallar

0g Ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
0g Ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $21.12M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən 0g Ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən 0g Ekosistem tokenləri arasında WETH son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər 0g Ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 0g Ekosistem tokeni izləyir. Populyar 0g Ekosistem tokenlərinə WETH, ST0G, MEDGE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
0g Ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün 0g Ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $21.12M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin 0g Ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.