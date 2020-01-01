Cat Poop Joystick (N64) Tokenomikası
Cat Poop Joystick (N64) Məlumatları
Cat Poop Joystick ($N64) is the ultimate degen twist on fine art! Dive into a chaotic world where creativity meets absurdity. This memecoin redefines art with a playful, irreverent touch. Perfect for those who thrive on the unexpected and appreciate the unconventional. Join the $N64 revolution, laugh, trade, and enjoy the ride. Embrace the madness and let your inner degen shine! Let's celebrate deep internet culture, and enjoy having fun in this community.
Cat Poop Joystick (N64) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Cat Poop Joystick (N64) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Cat Poop Joystick (N64) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Cat Poop Joystick (N64) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum N64 token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
N64 tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq N64 tokenomikasını başa düşdünüzsə, N64 tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
N64 Qiymət Proqnozu
N64 kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? N64 qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
