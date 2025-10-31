Bugünkü canlı CAT LADY qiyməti 0,00009851 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KTTY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KTTY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı CAT LADY qiyməti 0,00009851 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KTTY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KTTY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

KTTY Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

KTTY Qiymət Məlumatları

KTTY Rəsmi Veb-saytı

KTTY Tokenomikası

KTTY Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

CAT LADY Logosu

CAT LADY Qiyməti (KTTY)

Siyahıya alınmadı

1 KTTY / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-4,60%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
CAT LADY (KTTY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:49:24 (UTC+8)

CAT LADY (KTTY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00009748
$ 0,00009748$ 0,00009748
24 saat Aşağı
$ 0,00010513
$ 0,00010513$ 0,00010513
24 saat Yüksək

$ 0,00009748
$ 0,00009748$ 0,00009748

$ 0,00010513
$ 0,00010513$ 0,00010513

$ 0,00051119
$ 0,00051119$ 0,00051119

$ 0,00009257
$ 0,00009257$ 0,00009257

+1,06%

-4,48%

-9,34%

-9,34%

CAT LADY (KTTY) canlı qiyməti $0,00009851. KTTY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00009748 və ən yüksək $ 0,00010513 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KTTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00051119, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00009257 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KTTY son bir saat ərzində +1,06%, 24 saat ərzində -4,48% və son 7 gündə isə -9,34% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

CAT LADY (KTTY) Bazar Məlumatları

$ 91,00K
$ 91,00K$ 91,00K

--
----

$ 91,00K
$ 91,00K$ 91,00K

923,79M
923,79M 923,79M

923.793.912,0189911
923.793.912,0189911 923.793.912,0189911

CAT LADY üzrə cari Bazar Dəyəri $ 91,00K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KTTY üzrə dövriyyədə olan təklif 923,79M, ümumi təklif isə 923793912.0189911 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 91,00K təşkil edir.

CAT LADY (KTTY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində CAT LADY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə CAT LADY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000421791.
Son 60 gündə CAT LADY / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000713036.
Son 90 gündə CAT LADY / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-4,48%
30 Gün$ -0,0000421791-42,81%
60 Gün$ -0,0000713036-72,38%
90 Gün$ 0--

CAT LADY (KTTY) Nədir?

One house. Too many cats. Absolute chaos!!

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

CAT LADY (KTTY) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

CAT LADY Qiymət Proqnozu (USD)

CAT LADY (KTTY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? CAT LADY (KTTY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? CAT LADY üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

CAT LADY qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KTTY Aktivindən Yerli Valyutalara

CAT LADY (KTTY) Tokenomikası

CAT LADY (KTTY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KTTY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: CAT LADY (KTTY) Haqq;nda Suallar

Bugünkü CAT LADY (KTTY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KTTY qiyməti 0,00009851 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KTTY / USD cari qiyməti nədir?
KTTY / USD cari qiyməti $ 0,00009851 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
CAT LADY üçün bazar dəyəri nədir?
KTTY üçün bazar dəyəri $ 91,00K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KTTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KTTY aktivinin dövriyyədə olan təklifi 923,79M USD təşkil edir.
KTTY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KTTY ATH qiyməti olan 0,00051119 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KTTY qiyməti (ATL) nədir?
KTTY ATL qiyməti olan 0,00009257 USD dəyərinə endi.
KTTY ticarət həcmi nədir?
KTTY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KTTY bu il daha da yüksələcək?
KTTY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KTTY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:49:24 (UTC+8)

CAT LADY (KTTY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.010,07
$110.010,07$110.010,07

+2,13%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.864,64
$3.864,64$3.864,64

+2,40%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02940
$0,02940$0,02940

+17,36%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,38
$186,38$186,38

+0,70%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.864,64
$3.864,64$3.864,64

+2,40%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.010,07
$110.010,07$110.010,07

+2,13%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,38
$186,38$186,38

+0,70%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4888
$2,4888$2,4888

+1,42%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18580
$0,18580$0,18580

+2,83%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002912
$0,002912$0,002912

-41,76%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00921
$0,00921$0,00921

-7,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002725
$0,0002725$0,0002725

+336,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028000
$0,0028000$0,0028000

+3.011,11%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0641
$0,0641$0,0641

+1.903,12%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000032000
$0,0000000000000000000000032000$0,0000000000000000000000032000

+540,00%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31056
$0,31056$0,31056

+150,26%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036845
$0,036845$0,036845

+97,87%