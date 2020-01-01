CarrieVerse (CVTX) Tokenomikası
CarrieVerse (CVTX) Məlumatları
Carrieverse is building an ecosystem around projects such as Cling Wallet, content-rich metaverse “Carrieverse” , blockchain game "SuperKola Tactics" and the IP-based NFT project “Kola From Space”. In Carrieverse”, users can enjoy gameplay, educational content in the realistic but unique metaverse. “SuperKola Tactics” is a blockchain-based TCG. In this world of strategy and RPG convergence, users must use creative strategy to claim victory. “Cling” is a blockchain platform that allows users to store crypto and game assets as well as providing DeFi services like designing money Legos. $CVTX will be the governance token to fuel the ecosystem; users can spend the token on different services and content. Utility tokens for each game will be linked to the governance token. Carrieverse plans to provide better experiences for token holders.
CarrieVerse (CVTX) Tokenomikası və Qiymət Analizi
CarrieVerse (CVTX) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
CarrieVerse (CVTX) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
CarrieVerse (CVTX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CVTX token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
CVTX tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq CVTX tokenomikasını başa düşdünüzsə, CVTX tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.