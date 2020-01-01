Capybara Memecoin (BARA) Tokenomikası
Capybara Memecoin (BARA) Məlumatları
What is the project about? The Capybara Memecoin project is a fun and unique cryptocurrency centered around our favorite adorable rodent, the capybara! It aims to bring joy and laughter to the crypto world by combining the charm of capybaras with the excitement of meme culture. With Capybara Memecoin, investors can participate in a lighthearted and entertaining community while potentially earning rewards. Join us as we embark on a capybara-filled journey of memes, laughter, and financial exploration!
What makes your project unique? Our project stands out for its one-of-a-kind approach to the crypto world. Here's what makes Capybara Memecoin truly unique:
Capybara Fandom: We embrace the adoration for capybaras and leverage their popularity to create a vibrant community around our cryptocurrency. No other project focuses specifically on these lovable creatures.
Meme Culture Integration: We infuse the power of memes into the core of our project. By blending capybara cuteness with meme humor, we create an engaging and entertaining experience for our investors.
Joyful Atmosphere: Capybara Memecoin is all about spreading joy and laughter. We foster a positive and lighthearted environment where members can share memes, engage in fun activities, and celebrate the capybara spirit together.
History of your project. Capybara Memecoin: Born from passion and creativity, it combines capybara love, memes, and crypto. A vibrant community evolved, spreading laughter and potential rewards. The journey continues, leaving a unique mark in the crypto world.
What’s next for your project? What's next for Capybara Memecoin?
Community growth Enhanced features Partnerships Charitable initiatives Exchange listings Continued innovation
What can your token be used for? Capybara Memecoin has various uses within its ecosystem:
Trading Community engagement Rewards and incentives Exclusive access to capybara-themed content and merchandise
Capybara Memecoin (BARA) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Capybara Memecoin (BARA) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Capybara Memecoin (BARA) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Capybara Memecoin (BARA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum BARA token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
BARA tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq BARA tokenomikasını başa düşdünüzsə, BARA tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
BARA Qiymət Proqnozu
BARA kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? BARA qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.