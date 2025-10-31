Bugünkü canlı Captain Kuma qiyməti 0,00682776 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KUMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KUMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Captain Kuma qiyməti 0,00682776 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KUMA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KUMA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Captain Kuma Logosu

Captain Kuma Qiyməti (KUMA)

Siyahıya alınmadı

1 KUMA / USD Canlı Qiyməti:

$0,00680067
$0,00680067$0,00680067
-5,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Captain Kuma (KUMA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:48:57 (UTC+8)

Captain Kuma (KUMA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0065334
$ 0,0065334$ 0,0065334
24 saat Aşağı
$ 0,00726689
$ 0,00726689$ 0,00726689
24 saat Yüksək

$ 0,0065334
$ 0,0065334$ 0,0065334

$ 0,00726689
$ 0,00726689$ 0,00726689

$ 0,01017393
$ 0,01017393$ 0,01017393

$ 0,0060112
$ 0,0060112$ 0,0060112

+1,28%

-3,81%

+5,69%

+5,69%

Captain Kuma (KUMA) canlı qiyməti $0,00682776. KUMA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0065334 və ən yüksək $ 0,00726689 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KUMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01017393, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0060112 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KUMA son bir saat ərzində +1,28%, 24 saat ərzində -3,81% və son 7 gündə isə +5,69% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Captain Kuma (KUMA) Bazar Məlumatları

$ 6,11M
$ 6,11M$ 6,11M

--
----

$ 6,11M
$ 6,11M$ 6,11M

899,99M
899,99M 899,99M

899.994.370,0469234
899.994.370,0469234 899.994.370,0469234

Captain Kuma üzrə cari Bazar Dəyəri $ 6,11M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. KUMA üzrə dövriyyədə olan təklif 899,99M, ümumi təklif isə 899994370.0469234 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 6,11M təşkil edir.

Captain Kuma (KUMA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Captain Kuma / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00027092093058223.
Son 30 gündə Captain Kuma / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0014872008.
Son 60 gündə Captain Kuma / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Captain Kuma / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00027092093058223-3,81%
30 Gün$ -0,0014872008-21,78%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Captain Kuma (KUMA) Nədir?

KUMA is Bythen’s first IP token, launched as part of the broader Betakkuma project. The initiative combines NFTs, token incentives, and AI-powered content generation tools designed for creators. Built around Betakkuma, a well-known Japanese meme character with over 750 million sticker downloads and 4 billion+ GIF views, the project brings together cultural IP and Web3 infrastructure to enable creative expression and on-chain participation through the Bythen platform.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Captain Kuma (KUMA) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Captain Kuma Qiymət Proqnozu (USD)

Captain Kuma (KUMA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Captain Kuma (KUMA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Captain Kuma üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Captain Kuma qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

KUMA Aktivindən Yerli Valyutalara

Captain Kuma (KUMA) Tokenomikası

Captain Kuma (KUMA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KUMA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Captain Kuma (KUMA) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Captain Kuma (KUMA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KUMA qiyməti 0,00682776 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KUMA / USD cari qiyməti nədir?
KUMA / USD cari qiyməti $ 0,00682776 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Captain Kuma üçün bazar dəyəri nədir?
KUMA üçün bazar dəyəri $ 6,11M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KUMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KUMA aktivinin dövriyyədə olan təklifi 899,99M USD təşkil edir.
KUMA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KUMA ATH qiyməti olan 0,01017393 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KUMA qiyməti (ATL) nədir?
KUMA ATL qiyməti olan 0,0060112 USD dəyərinə endi.
KUMA ticarət həcmi nədir?
KUMA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
KUMA bu il daha da yüksələcək?
KUMA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KUMA qiymət proqnozuna baxın.
Captain Kuma (KUMA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$109.985,66
$3.863,20
$0,02981
$186,28
$0,9999
$3.863,20
$109.985,66
$186,28
$2,4875
$0,18569
