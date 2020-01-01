Canary (CNR) Tokenomikası
Canary Exchange is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, the most promising and the fastest blockchain!
Canary Exchange works with a model called AMM which is a game changing tech. Automated market makers (AMM) allow digital assets to be traded without permission and automatically by using liquidity pools instead of a traditional market of buyers and sellers.
Canary features a token which is called CNR Token that is the official token of the Canary Exchange and other Canary Ecosystem dApps. You earn CNR Token by using Canary Exchange. If you wish, you can swap the tokens you earn to another cryptocurrency through Canary Exchange. Or if you wish, you can stake your CNR Tokens again and earn more CNR Tokens!
CNR is capped at a maximum supply of 570 million tokens.
✓ The first 90% of tokens (~512 million tokens) are dedicated to the community treasury, where they will initially be used to fund liquidity mining.
✓ 5% (~29 million tokens) are dedicated to a community airdrop.
✓ And the remaining %5 (~29 million tokens) are dedicated to developers. Developers will be able to receive their wages on monthly periods.
Canary (CNR) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Canary (CNR) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Canary (CNR) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Canary (CNR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum CNR token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
CNR tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq CNR tokenomikasını başa düşdünüzsə, CNR tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
