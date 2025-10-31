Bugünkü canlı Call Of Degens qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Call Of Degens qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində COD / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də COD qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

COD Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

COD Qiymət Məlumatları

COD Rəsmi Veb-saytı

COD Tokenomikası

COD Qiymət Proqnozu

Call Of Degens Logosu

Call Of Degens Qiyməti (COD)

Siyahıya alınmadı

1 COD / USD Canlı Qiyməti:

$0,00000485
$0,00000485$0,00000485
-0,70%1D
mexc
USD
Call Of Degens (COD) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:20:54 (UTC+8)

Call Of Degens (COD) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0,75%

+5,54%

+5,54%

Call Of Degens (COD) canlı qiyməti --. COD son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. COD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, COD son bir saat ərzində --, 24 saat ərzində -0,75% və son 7 gündə isə +5,54% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Call Of Degens (COD) Bazar Məlumatları

$ 4,85K
$ 4,85K$ 4,85K

$ 7,59
$ 7,59$ 7,59

$ 4,85K
$ 4,85K$ 4,85K

999,83M
999,83M 999,83M

999.827.684,230597
999.827.684,230597 999.827.684,230597

Call Of Degens üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,85K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 7,59 təşkil edir. COD üzrə dövriyyədə olan təklif 999,83M, ümumi təklif isə 999827684.230597 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,85K təşkil edir.

Call Of Degens (COD) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Call Of Degens / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Call Of Degens / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Call Of Degens / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Call Of Degens / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-0,75%
30 Gün$ 0-67,10%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Call Of Degens (COD) Nədir?

Experience the next-gen of multiplayer Play-to-Earn shooters — powered exclusively by COD token. Play as iconic characters and earn monetary rewards via our innovative P2E system. Play, socialise and earn in the most cutting-edge, fast-paced gaming experience in crypto.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Call Of Degens (COD) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Call Of Degens Qiymət Proqnozu (USD)

Call Of Degens (COD) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Call Of Degens (COD) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Call Of Degens üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Call Of Degens qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

COD Aktivindən Yerli Valyutalara

Call Of Degens (COD) Tokenomikası

Call Of Degens (COD) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. COD tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Call Of Degens (COD) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Call Of Degens (COD) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı COD qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
COD / USD cari qiyməti nədir?
COD / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Call Of Degens üçün bazar dəyəri nədir?
COD üçün bazar dəyəri $ 4,85K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
COD aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
COD aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,83M USD təşkil edir.
COD üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
COD ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı COD qiyməti (ATL) nədir?
COD ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
COD ticarət həcmi nədir?
COD üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 7,59 USD.
COD bu il daha da yüksələcək?
COD bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün COD qiymət proqnozuna baxın.
Call Of Degens (COD) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

